Italia, la fotografia ISTAT tra meno nati, più anziani e un'economia resiliente

Il calo è figlio di una dinamica naturale negativa: nel 2024 i decessi sono stati 651mila, nettamente superiori alle nascite, ferme a quota 370mila. Ciò genera un saldo naturale negativo di 281mila unità. In parte, questa diminuzione viene compensata dalla migrazione: le immigrazioni dall'estero (435mila) hanno più che doppiato le emigrazioni (191mila), portando un saldo migratorio positivo di 244mila unità.

La popolazione invecchia. Benché la speranza di vita alla nascita sia aumentata, raggiungendo 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne, non sempre questi anni aggiuntivi sono vissuti in piena salute. Affrontare i problemi sanitari diventa più arduo. Nel 2024, circa una persona su dieci (9,9%) ha dovuto rinunciare a visite o esami specialistici. Le cause principali? Le lunghe liste d'attesa, citate dal 6,8%, e le difficoltà economiche nel pagare le prestazioni, indicate dal 5,3%.

Questa rinuncia è in crescita, superando i livelli pre-pandemici.

Questo quadro demografico si riflette anche nelle scelte familiari. Si registrano meno matrimoni e un ricorso crescente alla procreazione medicalmente assistita (PMA). Tra il 2005 e il 2022, il numero di trattamenti è cresciuto del 72,6%, e il tasso di successo per ciclo è raddoppiato.

Ma non tutto è ombra in questa fotografia. L'economia italiana, nonostante le tensioni internazionali e le crisi globali, dimostra una notevole capacità di tenuta. La crescita del PIL nel 2024 è stata moderata, ferma al +0,7%. È una performance inferiore a quella di Francia e Spagna, ma significativamente migliore di quella della Germania, che per il secondo anno consecutivo ha segnato una contrazione (-0,2%).

Il mercato del lavoro, in particolare, presenta uno scenario incoraggiante. L'occupazione ha continuato a espandersi, con un aumento dell'1,5% nel 2024, portando il totale degli occupati a 23,9 milioni. Sono i posti di lavoro stabili a trainare questa crescita. Si è assistito anche a un parziale recupero del potere d'acquisto dei salari.

Però l'Italia resta al di sotto della media dell'UE per quanto riguarda il tasso di occupazione. E continua a scontare un ritardo accumulato nella disponibilità di capitale umano qualificato, un fattore che si ripercuote sulla capacità di adottare pienamente le tecnologie digitali avanzate che richiedono competenze specifiche, come l'AI.

Sul versante finanziario, il 2024 ha portato notizie positive per i conti pubblici. I saldi di bilancio sono migliorati in modo consistente, principalmente grazie alla riduzione degli oneri associati al Superbonus.



Per la prima volta dal 2019, il saldo primario è tornato positivo (+0,4% del PIL). L'indebitamento netto è sceso significativamente, passando dal 7,2% al 3,4% del PIL. Il debito pubblico, ciononostante, è cresciuto leggermente.

Anche sul fronte energetico si registrano passi avanti. Tra il 2005 e il 2024, l'Italia ha triplicato la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, con il fotovoltaico in evidenza. Con tutto ciò, il Paese non ha ancora raggiunto i livelli dei maggiori partner europei in questo settore.

È un'Italia, quella descritta dal rapporto ISTAT, alle prese con sfide demografiche e sociali enormi, un profondo mutamento della sua struttura. Ma contemporaneamente, l'economia mostra segnali di tenuta, un settore occupazionale dinamico e un miglioramento dei conti pubblici che offrono una base di speranza per il futuro.