FantaStartup: il gioco che unisce finanza e startup nelle aree interne grazie a Sei Ventures

FantaStartup è una piattaforma online dove questo diventa realtà virtuale. Ci sono due tipi di protagonisti su questa scena: le startup stesse e i fantainvestitori.

Le aziende che partecipano condividono i loro dati ufficiali e gli aggiornamenti chiave.

Dall'altro lato, i fantainvestitori ricevono un budget virtuale. Parliamo di ben 100 fantamilioni per iniziare. Con questa cifra virtuale, costruiscono il loro portafoglio. La competizione si basa sulle performance delle startup scelte.

Ogni trimestre, le performance delle startup vengono analizzate. Si guardano diversi aspetti: la crescita del fatturato, la capacità di attrarre investimenti.

Ma non solo numeri. Vengono valutate anche la governance, l'attenzione alla sostenibilità ambientale e l'impatto sociale che generano.

Un sistema di punteggio chiaro e convalidato da un Comitato indipendente di professionisti assicura la trasparenza.

Chi può entrare in gioco? Le startup interessate devono avere meno di cinque anni di vita. E non devono superare i cinque milioni di euro di fatturato annuo.

- Una volta registrate, avranno uno spazio dedicato online con i loro dati, documenti, piani futuri e un blog per dialogare con i fantainvestitori.;

- I fantainvestitori, invece, scelgono tra un profilo Base e uno Premium, quest'ultimo con accesso completo alle informazioni delle startup e la possibilità di creare campionati privati.;

In palio c'è molto più della gloria. Si guadagnano visibilità e nuove connessioni importanti. E ci sono anche premi in denaro, distribuiti in modo equo.

Le funzioni esatte della piattaforma saranno svelate col tempo. Sappiamo però che il primo campionato inizierà il 1° gennaio 2026.

FantaStartup si inserisce in una visione più ampia di SEI Ventures. L'obiettivo è costruire un vero ecosistema nazionale dell'innovazione diffusa. Si punta a valorizzare le eccellenze che spesso si trovano lontano dai grandi centri, nelle aree interne del Paese.

Dopo aver visto crescere gli Innovation Hub in Campania e con l'apertura prevista in Veneto, l'intento è ampliare l'impatto. Si cercano strumenti che coinvolgano attivamente le persone e diffondano una cultura economica condivisa.

Partecipare offre molti vantaggi. Per le startup significa ottenere visibilità, attrarre investimenti e avere metriche chiare per le loro performance, oltre all'accesso a questo ecosistema nazionale.

Per chi veste i panni del fantainvestitore, è un'opportunità di formazione e divertimento.



Possono analizzare dati reali, competere per premi concreti.

Tutto questo senza correre rischi finanziari diretti, ma mettendo alla prova spirito di competizione e intuizione imprenditoriale. È un ponte concreto tra formazione, merito e investimento, un modo nuovo di leggere il mercato, una vera palestra per chi pensa all'impresa.

C'è un'altra notizia importante per chi crede in questa visione. La campagna di equity crowdfunding per SEI Ventures è ancora attiva. Sul portale WeAreStarting.It, c'è tempo fino al 30 maggio per diventare soci.

Sostenere questa iniziativa significa contribuire allo sviluppo delle aree interne e alla realizzazione del nuovo hub di Bassano del Grappa. Significa investire nel futuro di FantaStartup e credere in un'Italia che innova partendo dai suoi territori.