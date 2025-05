Borse europee in attesa: riflettori su Unicredit ed Eni a Piazza Affari

L'inflazione è aumentata più del previsto, attestandosi al 3,5%. Questo è il tasso più alto osservato nel paese nell'ultimo anno. Il dato supera sia le proiezioni della Banca d'Inghilterra, ferme al 3,4%, sia quelle degli economisti, che si aspettavano il 3,3%. L'Ufficio Nazionale di Statistica britannico ha spiegato che l'accelerazione dei prezzi è stata alimentata principalmente dai rincari di energia, acqua e altri servizi essenziali.

Anche l'inflazione nel settore dei servizi, monitorata con particolare attenzione dalla Banca d'Inghilterra per cogliere segnali sulle pressioni inflazionistiche sottostanti, ha subito un'accelerazione significativa, passando dal 4,7% al 5,4%. Anche in questo caso, il dato è superiore al 5% previsto dalla banca centrale. I media britannici hanno definito lo scorso aprile un periodo "terribile" per le famiglie, che hanno dovuto affrontare una serie di aumenti dei prezzi.





L'attenzione degli investitori è focalizzata anche su diverse novità societarie che potrebbero influenzare l'andamento dei singoli titoli, in particolare a Piazza Affari:

- Mediobanca: L'amministratore delegato Alberto Nagel incontrerà il 4 giugno gli azionisti che aderiscono all'accordo di consultazione, rappresentante l'11,9% del capitale. L'incontro servirà a illustrare il piano per l'acquisizione di Banca Generali, in vista dell'assemblea dei soci convocata per il 16 giugno che sarà chiamata a deliberare sull'operazione;

- BPER Banca: Circolano indiscrezioni secondo cui una porzione significativa della quota detenuta da JP Morgan, stimata intorno al 4% del totale del 9%, potrebbe essere legata a UniCredit. La notizia è stata riportata da Il Sole 24 Ore, mentre la banca guidata da Andrea Orcel non ha rilasciato commenti a riguardo;

- Banco BPM: La banca d'investimento Morgan Stanley ha deciso di rivedere al rialzo il proprio target price sulle azioni dell'istituto, portandolo a 11,8 euro;

- Eni: La compagnia petrolifera malese Petronas ha espresso l'intenzione di includere specifici progetti di esplorazione e produzione di petrolio e gas nel bacino indonesiano di Kutai all'interno della joint venture che sta pianificando con l'italiana Eni;

- Snam: L'azienda guarda all'espansione oltre i confini nazionali, puntando a investire in impianti di rigassificazione e infrastrutture per l'importazione di LNG (gas naturale liquefatto) già esistenti al di fuori dell'Italia.

Lo ha dichiarato Elio Ruggeri, direttore esecutivo LNG di Snam, intervenendo alla World Gas Conference tenutasi a Pechino. Recentemente, la società ha completato con successo un collocamento obbligazionario multi-tranche da 2 miliardi di dollari sul mercato degli Stati Uniti, in formato Sustainability-Linked;

- TIM: Il settore delle telecomunicazioni vede aggiornamenti anche per TIM, con la banca d'investimento HSBC che ha alzato il target price sul titolo;

- UniCredit: Oltre alle ipotesi sulla quota BPER Banca, UniCredit ha ricevuto un aumento del target price da Morgan Stanley, portato a 62 euro. Un'altra notizia riguarda le operazioni in Russia: la filiale locale di UniCredit non permetterà più ai propri clienti di inviare dollari USA all'estero a partire dal prossimo 6 giugno, come comunicato dalla banca in una nota interna;

- Marks & Spencer: Il noto rivenditore britannico pubblicherà i suoi risultati finanziari.



La società è stata colpita nelle scorse settimane da un importante cyberattacco che, secondo le stime, potrebbe aver già causato mancati profitti per oltre 60 milioni di sterline (circa 81 milioni di dollari). L'attacco aveva costretto Marks & Spencer a sospendere temporaneamente gli ordini online. Il rapporto odierno fornirà probabilmente ulteriori dettagli sull'impatto di questo evento.