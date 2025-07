UniCredit e Banco BPM: il destino dell'offerta in bilico tra scadenze e mosse strategiche

La decisione imminente è frutto di analisi riservate.

Le recenti voci su un possibile Consiglio di Amministrazione straordinario, volto a decidere in fretta, paiono ormai superate dai tempi stretti. La data chiave per l'approvazione dei conti del primo semestre, fissata per il 22 luglio, sembra invece la cornice più plausibile per l'annuncio della deliberazione finale. Si prevede che nella mattinata del 23 luglio, UniCredit renderà nota la propria scelta, definendo il futuro dell'offerta su Banco BPM, un'operazione che ha tenuto con il fiato sospeso il settore bancario italiano.

Intanto, si affievoliscono le speranze di una nuova proroga da parte della Consob. L'Autorità, che in passato aveva già concesso un rinvio di trenta giorni, sembra ora orientata a non concedere ulteriori dilazioni. Il presidente dell'Autorità, Paolo Savona, aveva chiarito la posizione: la legge in questo momento non sembra offrire margini, ma ogni eventuale spiraglio giuridico sarebbe esplorato per agire.

Un'ipotesi, che sta guadagnando sempre più consenso nei corridoi del mercato finanziario, suggerisce una mossa strategica precisa.



UniCredit potrebbe lasciare scadere l'attuale offerta su Banco BPM, per poi rilanciarne una nuova in tempi brevi, arricchita da modifiche significative al prospetto. Questa tattica permetterebbe di ricalibrare i termini e le condizioni, affrontando eventuali nuove esigenze o criticità emerse nel percorso.