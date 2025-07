Ryanair raddoppia gli utili con il solo 4% in più di passeggeri

La risposta del mercato non si è fatta attendere: il titolo di Ryanair ha volato alla Borsa di Dublino, segnando un rialzo del 7,5% e raggiungendo i 24,87 euro. Questa performance ha permesso alla compagnia di conquistare una delle posizioni di vertice all'interno dell'indice Stoxx Europe 600, sottolineando la fiducia degli investitori nel suo percorso. Il quadro finanziario rivela dettagli ancora più significativi. Nel corso del 2024 fiscale, Ryanair aveva affrontato la necessità di contenere le tariffe aeree per assicurare un riempimento ottimale degli aeromobili. Ciononostante, nei tre mesi chiusi a giugno, la strategia è mutata radicalmente: si è registrato un incremento del 4% nel traffico passeggeri, portando il totale a 58 milioni, affiancato da un sorprendente aumento del 21% nelle tariffe medie.

Il fatturato complessivo ha toccato quota 4,34 miliardi di euro, un forte progresso rispetto ai 3,63 miliardi di euro dell'anno precedente. Di questa somma, ben 1,39 miliardi di euro sono derivati dai ricavi accessori, che includono servizi aggiuntivi come le tariffe per il trasporto dei bagagli e il cibo servito a bordo, a riprova della capacità di diversificare le fonti di guadagno.



La compagnia aerea ha trasportato 57,9 milioni di passeggeri nei tre mesi a giugno, con un incremento del 4% anno su anno. Le tariffe, come accennato, sono aumentate del 21% nel trimestre, un effetto amplificato dalle festività pasquali concentrate nel mese di aprile e da un confronto debole con l'anno precedente. Di conseguenza, i ricavi per passeggero sono cresciuti del 15%, evidenziando una maggiore redditività per ogni singolo viaggiatore. Il fattore di carico, che misura il grado di riempimento degli aerei, si è mantenuto stabile al 94%, lo stesso eccellente livello di un anno fa.

Guardando al futuro, il vettore prevede una crescita del traffico per l'anno fiscale 2026 pari al 3%, per un totale di 206 milioni di passeggeri. Questa proiezione, tuttavia, è moderata da un significativo ritardo nelle consegne di nuovi aeromobili da parte di Boeing, un fattore che inevitabilmente inciderà sul volume di traffico previsto. La compagnia ha anche comunicato che le tariffe per il secondo trimestre saranno inferiori rispetto a quelle dei tre mesi precedenti.



Il 2026, si prevede, resterà esposto a vari "sviluppi esterni avversi". Tra questi si annoverano le guerre commerciali, i perduranti conflitti in Medio Oriente e Ucraina, ma anche problematiche interne al settore aereo come gli scioperi dei controllori del traffico aereo europei, oltre a rischi legati a potenziali inefficienze gestionali e carenze di personale.