Mutui in Italia: primo semestre eccezionale con i tassi fissi e delle surroghe

Queste considerazioni emergono dall'analisi del Barometro CRIF, che si basa sui dati del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC. Si prevede una crescita attenta nel ricorso al credito da parte delle famiglie nel 2025, sebbene il loro potere d'acquisto non sia ancora pienamente ristabilito. Tuttavia, l'intenzione di finanziare progetti di vita a lungo termine, come l'acquisto di una casa, sta riprendendo vigore. Le banche, da parte loro, mantengono un approccio prudente. Esse privilegiano la sostenibilità del debito e un attento controllo del rischio, anche nel caso in cui la politica monetaria dovesse rallentare la sua fase espansiva. Ci si aspetta una stabilizzazione della qualità del credito, con tassi di default che rimarranno su livelli molto contenuti, ben al di sotto di quelli osservati durante le crisi passate. Anche se gli oneri finanziari sono superiori alla media pre-COVID, la vasta diffusione dei mutui a tasso fisso, un indebitamento familiare complessivamente basso e la presenza di riserve di liquidità rappresentano fattori cruciali per contenere eventuali tensioni.



Questa resilienza, in un contesto globale caratterizzato da una forte instabilità, invia un segnale positivo per l'intero mercato.

Analizzando la distribuzione per importo, si nota che nel primo semestre del 2025 oltre il 60% delle richieste di mutuo si concentra su cifre tra i 100mila e i 300mila euro. Questo indica una preferenza per importi medi e medio-alti.

Per quanto riguarda la durata dei piani di rimborso, la maggior parte delle richieste ricade nella fascia tra i 25 e i 30 anni, che raccoglie il 41,6% del totale. In generale, oltre nove richieste su dieci prevedono un piano di ammortamento superiore ai 15 anni. Questo dato conferma una chiara propensione delle famiglie a distribuire gli oneri finanziari su un periodo di tempo più lungo.

Infine, l'analisi delle fasce d'età rivela che i gruppi tra i 25 e i 34 anni e tra i 35 e i 44 anni rappresentano la quota maggiore dei richiedenti, raggiungendo insieme il 62,9%. Seguono le persone tra i 45 e i 54 anni, con il 22,0% delle richieste. Coloro che hanno più di 55 anni costituiscono il 9,7% del totale dei richiedenti.