La tempesta dei dazi USA-UE scuote Piazza Affari e i mercati europei

Tuttavia, la stessa dinamica non si ritrova nel comparto automobilistico, che manifesta una chiara debolezza. Le preoccupazioni per le nuove barriere commerciali che gli USA potrebbero imporre sulle importazioni europee gravano specialmente su Stellantis, un'azienda chiave per l'industria italiana ed europea. Nel segmento del lusso, si è notato un leggero recupero per Moncler, che ha tentato di risollevarsi dopo il calo della sessione precedente. Parallelamente, il gruppo Webuild si è messo in evidenza grazie all'ottenimento di nuovi contratti internazionali, rafforzando la sua presenza oltre i confini italiani e mostrando la resilienza del settore delle costruzioni su scala globale. Questi successi specifici non riescono comunque a dissipare del tutto il clima di attesa che avvolge il mercato. La situazione in Europa riflette un quadro simile. Le borse di Francoforte e Parigi hanno chiuso in lieve ribasso, confermando una tendenza alla cautela che pervade il continente.



Londra, nondimeno, ha mostrato maggiore tenuta, sostenuta dalle buone performance delle società energetiche. Tutti gli occhi sono puntati sulle prossime pubblicazioni economiche e sulle decisioni politiche. Domani, l'attenzione sarà rivolta all'indice di fiducia ZEW dalla Germania, un indicatore importante per la salute economica della zona euro. Altrettanto cruciali saranno le novità che giungeranno dal dialogo tra Bruxelles e Washington, con la Commissione Europea pronta a discutere possibili contromisure in risposta ai potenziali dazi statunitensi. Sul fronte dei titoli di Stato, il rendimento del BTP decennale italiano si mantiene stabile, attestandosi intorno al 3,56%. Questo dato suggerisce che, per il momento, i grandi investitori preferiscono aspettare, prima di prendere posizioni significative in un contesto così incerto. La stabilità del BTP è un segnale che, nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche, non c'è ancora una fuga massiva dal debito italiano, ma un'attesa generale per la direzione che prenderanno gli eventi internazionali.