L'effetto Giappone sui mercati: la verità dietro le elezioni e la corsa agli utili

Anche se la coalizione di governo ha perso il controllo della camera alta per soli tre seggi, la posizione del Primo Ministro Shigeru Ishiba sembra per ora solida. Dovrà, però, cercare il sostegno di partiti minori per far passare la legislazione. Questo scenario apre anche la strada alla prosecuzione delle delicate trattative sui dazi con l'amministrazione statunitense. Questi colloqui restano in una fase di stallo, complicati dalle importazioni agricole che rappresentano un nervo scoperto, sia politicamente che culturalmente, per il Giappone, mentre si avvicina rapidamente la scadenza arbitraria fissata dal Presidente Donald Trump per il primo agosto. L'Unione Europea si trova in una situazione molto simile. Il Segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick si è detto fiducioso che un accordo possa essere raggiunto, ma le istituzioni dell'UE stanno comunque preparando una lista di prodotti statunitensi sui quali applicare dazi di ritorsione. L'Unione Europea sta anche cercando di sfruttare la Cina come leva diplomatica; a testimonianza di ciò, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Antonio Costa hanno incontrato il Presidente Xi Jinping a Pechino.



Nel frattempo, alcune notizie suggeriscono un possibile incontro tra Trump e Xi tra ottobre e novembre. Gli USA avrebbero già autorizzato l'esportazione di chip verso la Cina, in cambio di una ripresa delle spedizioni di terre rare. Questo intreccio di relazioni geopolitiche continua a influenzare profondamente le aspettative del mercato. I mercati, nel loro complesso, tendono a dare per scontato che il peggio, in termini di tariffe, verrà evitato. Questo ottimismo diffuso, sebbene non privo di rischi, si basa in gran parte sull'imminente stagione dei rapporti trimestrali. Un aspetto da considerare è che l'aliquota effettiva dei dazi statunitensi potrebbe superare i livelli degli anni Trenta, quelli che contribuirono in modo significativo alla Grande Depressione. Ma le attese sono alte per i risultati aziendali, con alcune delle più grandi capitalizzazioni che riporteranno i dati questa settimana. Tra le aziende sotto i riflettori ci sono colossi come Alphabet e Tesla. Sono attesi anche i risultati di Lockheed Martin e General Dynamics, che dovrebbero confermare i benefici derivanti dall'aumento della spesa globale per la difesa, un settore che sta vivendo un momento di forte espansione in molte aree del mondo.



La salute di queste grandi aziende sarà un indicatore chiave per la direzione futura del mercato, offrendo una bussola tra le complessità delle tensioni commerciali internazionali.