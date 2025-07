Il mercato bancario in fibrillazione: le mosse decisive di Monte dei Paschi e Bper



Le prossime giornate si preannunciano ricche di sviluppi significativi per il panorama bancario italiano. Non solo l'attenzione è puntata sulle grandi operazioni che coinvolgono Unicredit e Banco Bpm, ma importanti novità sono in arrivo anche su altri fronti strategici che stanno ridisegnando gli equilibri del settore. Tra le partite più osservate, spiccano l'operazione di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca e la nuova fase dell'offerta di Bper Banca su Popolare di Sondrio.

Sul primo versante, il settore bancario è in fermento. Il dinamico amministratore delegato di Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, si recherà a New York all'inizio della settimana per una serie di incontri mirati con gli investitori esteri.