La giornata lavorativa infinita e l'intelligenza artificiale

Devono affrontare la sfida di questa giornata lavorativa frammentata e caotica.





Il ritmo frenetico inizia prestissimo per molti professionisti. Ore prima dell'inizio formale della giornata, l'inbox si riempie. Gran parte degli utenti di Microsoft 365 sono già attivi alle 6 del mattino, cercando di orientarsi tra le priorità che emergono dalla posta elettronica.





I dati mostrano come il 40% delle persone online in quell'ora stiano proprio consultando le email per individuare gli impegni della giornata.

- un lavoratore medio riceve 117 email ogni giorno, molte delle quali vengono solo sfogliate velocemente in meno di un minuto;

- le email di massa, quelle inviate a più di 20 destinatari, sono aumentate del 7% nell'ultimo anno;

- parallelamente, le conversazioni uno-a-uno sono diminuite del 5%.

La casella di posta resta il punto di accesso principale al lavoro, ma troppo spesso spalanca le porte a un'ondata di caos non prioritario.





Il disordine della giornata infinita non si ferma qui.



Già dalle 8 del mattino, Microsoft Teams supera l'email come canale di comunicazione dominante. Questo segna un'accelerazione ulteriore del ritmo.

- un lavoratore medio riceve 153 messaggi Teams ogni giorno feriale;

- i messaggi per persona sono cresciuti del 6% su base annua a livello globale, con picchi superiori al 20% in aree come l'Europa Centrale e Orientale, il Medio Oriente e l'Africa, e oltre il 15% nel Regno Unito e in Corea del Sud.

Ogni notifica, sia essa un'email o un messaggio, può sembrare insignificante da sola, ma nel loro insieme dettano un passo febbrile per tutta la giornata che si prospetta.





La parte centrale della giornata lavorativa, quella potenzialmente più produttiva, è spesso dominata dall'agenda altrui. Circa la metà (50%) di tutte le riunioni si concentra tra le 9 e le 11 del mattino e tra l'una e le tre del pomeriggio. Queste sono proprio le ore in cui, secondo diverse ricerche, molte persone sperimentano picchi naturali di produttività. I dati indicano che riempiamo questo tempo con incontri, lasciando pochissimo spazio per il tempo di focus profondo.



Il martedì è diventato il giorno con il maggior carico di riunioni (23%), mentre il venerdì si riduce al 16%. Anziché dedicarsi a un lavoro concentrato, queste ore preziose vengono spese saltando da una chiamata all'altra.





Ma le riunioni non sono l'unica forza che frammenta l'attenzione. Entro le 11 del mattino, un orario di massima produttività per molti, l'attività sui messaggi aumenta vertiginosamente, coinvolgendo il 54% degli utenti attivi. I dati di telemetria mostrano che questa è l'ora più sovraccarica della giornata, un momento in cui messaggi in tempo reale, riunioni pianificate e continui cambi di applicazione convergono, rendendo quasi impossibile concentrarsi su una singola attività. Anche se i calendari mostrano pause dopo pranzo, si tratta spesso di un miraggio. Durante questo periodo, l'uso di app come Word, Excel e PowerPoint (WXP) aumenta, mentre i dipendenti cercano di dedicarsi a lavori che richiedono concentrazione, come scrivere, analizzare dati o creare presentazioni. Ma anche questo tempo è frammentato.



I dati indicano che, in media, un dipendente che utilizza Microsoft 365 viene interrotto ogni 2 minuti da una riunione, un'email o una notifica. Questo rumore digitale concorrente non appare nei calendari, ma chi svolge un lavoro di informazione lo percepisce intensamente. Infatti, quasi la metà dei dipendenti (48%), e più della metà dei leader (52%), afferma che il proprio lavoro è caotico e frammentato.





Il problema non è solo il volume delle comunicazioni, ma anche la loro dispersione. I dati rilevano un cambiamento nelle modalità di comunicazione, una maggiore complessità nel coordinamento e un carico mentale più pesante.

- il 57% delle riunioni sono chiamate improvvisate senza un invito a calendario;

- una riunione programmata su dieci viene prenotata all'ultimo minuto;

- quasi un terzo delle riunioni coinvolge più fusi orari, con un aumento del 35% dal 2021;

- negli ultimi 10 minuti prima di una riunione, le modifiche ai file PowerPoint aumentano del 122%, l'equivalente digitale di una preparazione frettolosa prima di un esame.

Per molti, la giornata lavorativa assomiglia ora a navigare nel caos, reagendo alle priorità altrui e perdendo di vista ciò che conta di più.



In un'epoca in cui ogni ora è cruciale, questa deriva può silenziosamente prosciugare l'energia e rallentare il progresso aziendale.





Il passaggio al "triple peak", la giornata a tre picchi di attività iniziata durante la pandemia, non è più una semplice tendenza. Per molti è la norma. La giornata lavorativa si protrae fino a sera inoltrata. I dati di telemetria mostrano che le riunioni dopo le 20:00 sono aumentate del 16% su base annua, in gran parte a causa dei team globali e flessibili. Non si tratta solo di riunioni: il dipendente medio invia o riceve oltre 50 messaggi al di fuori dell'orario di lavoro standard. Entro le 22:00, quasi un terzo (29%) dei lavoratori attivi torna nelle proprie caselle di posta, indicando un aumento costante dell'attività fuori orario.





"Lavorare fino a tardi" può essere percepito in modo diverso. Uno studio recente di Microsoft Research ha scoperto che i lavoratori da remoto vedono spesso le ore serali come una finestra produttiva per recuperare lavoro in tranquillità. I lavoratori ibridi, al contrario, tendono a vivere lo stesso lasso di tempo come una fonte di stress.



Per manager e leader, questa non è una semplice osservazione, ma un segnale che può aiutare a definire aspettative più chiare, modellare la cultura del team e supportare meglio le persone. Questa pressione si riversa anche nel fine settimana, rendendo la domenica simile a un altro lunedì.

- i dati di telemetria mostrano un aumento notevole nell'uso delle email nel fine settimana. Quasi il 20% dei dipendenti attivi nel fine settimana controlla la posta elettronica prima di mezzogiorno il sabato e la domenica, iniziando il lavoro anche nei giorni tipicamente liberi;

- oltre il 5% è nuovamente attivo sulle email la domenica sera (dalle 18:00 in poi); la "paura della domenica" è reale e misurabile.

Mentre i modelli di utilizzo delle email nel fine settimana imitano quelli della settimana lavorativa, altre applicazioni raccontano una storia diversa: nel fine settimana, l'uso delle app WXP supera quello dei messaggi Teams. Ciò suggerisce che i dipendenti finalmente ritagliano tempo per un lavoro concentrato e ininterrotto.





La giornata lavorativa infinita confonde i confini tra lavoro e vita personale.



Poiché le richieste aziendali diventano più complesse e le aspettative continuano a crescere, il tempo un tempo riservato al focus o al recupero viene ora speso per recuperare ritardi, prepararsi e cercare chiarezza. È l'equivalente professionale di dover assemblare una bicicletta prima di ogni uscita. Troppa energia viene impiegata nell'organizzare il caos prima che possa iniziare un lavoro significativo.





Anche i leader sentono la pressione. Con budget stabili e crescenti aspettative di performance, un dipendente su tre in una recente indagine globale ha risposto che il ritmo di lavoro degli ultimi cinque anni ha reso impossibile tenere il passo. I segnali sono inequivocabili: è ora di spezzare questo ciclo. Il futuro del lavoro non sarà definito da quanta fatica automatizziamo, ma da cosa scegliamo di reinventare in modo fondamentale. L'AI può offrirci la leva per ridisegnare il ritmo di lavoro, rifocalizzare i nostri team su attività nuove e differenzianti e risolvere ciò che è diventata una giornata lavorativa apparentemente infinita. La questione non è se il lavoro cambierà.



È se cambieremo noi.





La strada da percorrere richiede una mentalità da azienda all'avanguardia, una che metta in discussione come viene speso il tempo, come viene svolto il lavoro e cosa genera veramente impatto. Ci sono tre punti di partenza fondamentali.





Adottare la Regola 80/20. In un mondo di budget limitati e attenzione ridotta, l'attività non equivale a progresso. Le organizzazioni più efficaci lo sanno e agiscono di conseguenza. Le aziende all'avanguardia applicano il Principio di Pareto, concentrandosi sul 20% del lavoro che genera l'80% dei risultati. L'AI rende questo approccio non solo possibile, ma scalabile. Implementando l'AI e gli agenti AI per snellire le attività a basso valore aggiunto (riunioni di stato, report di routine, lavoro amministrativo), i leader possono recuperare tempo prezioso per ciò che fa avanzare il business: il lavoro profondo, le decisioni rapide e l'esecuzione mirata. Le aziende che vinceranno nell'era dell'AI non lavoreranno solo di più, ma lavoreranno in modo più intelligente e mirato.









Ridisegnare per il Work Chart. Oggi, i team sono spesso organizzati in base a funzioni statiche come finanza, marketing e ingegneria. Ma con l'expertise disponibile su richiesta tramite l'AI e gli agenti, le strutture rigide aggiungono attrito non necessario. Si pensi al lancio di un prodotto: i contenuti sono nel marketing, i dati nell'analisi, il budget nella finanza, la comunicazione con il team dedicato. Un semplice aggiornamento come una modifica di prezzo può richiedere giorni e molteplici riunioni. È tempo di passare dall'organigramma statico al Work Chart, un modello agile e orientato ai risultati in cui team snelli si formano attorno a un obiettivo specifico e utilizzano l'AI per colmare lacune di competenze e muoversi velocemente. Questo permette una maggiore fluidità e reattività.





Diventare un "Agent Boss". Sta emergendo una nuova generazione di professionisti che naviga nel caos non lavorando di più, ma lavorando in modo più intelligente. Si può chiamarli "agent boss". Sono individui che utilizzano una serie di agenti AI per potenziare il proprio lavoro.



Ad esempio, un agente può raccogliere nuove ricerche quotidianamente, un altro eseguire analisi statistiche e un terzo redigere bozze per aiutare a collegare i punti. Anziché perdersi nel lavoro manuale, l'individuo può concentrarsi su ciò che conta: ottenere insight rapidi e di alta qualità che beneficiano l'intero team. Questo è il futuro del lavoro: team uomo-agente costruiti per adattarsi e scalare, permettendo al fattore umano di concentrarsi sulla strategia, sulla creatività e sulla risoluzione dei problemi complessi, mentre l'AI gestisce le attività ripetitive e l'elaborazione dei dati.