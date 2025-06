L'innovazione circolare italiana conquista l'Expo di Osaka: le scarpe Servati stampate in 3D rappresentano il futuro

Invenzioni e Innovazioni di Successo”, allestita all'interno del prestigioso Padiglione Italia. Non sarà sola: figurerà accanto a simboli dell'industria nazionale come Ferrari e Brembo, a dimostrazione del valore attribuito alla sua proposta rivoluzionaria.

La scelta del MIMIT è ricaduta su Servati grazie al suo brevetto all'avanguardia. Si tratta di una sneaker modulare, realizzata integralmente con la stampa 3D. La sua caratteristica distintiva risiede nella capacità di essere completamente disassemblata alla fine del suo ciclo di vita. Questo processo facilita enormemente il riciclo e il riutilizzo dei materiali, integrandoli in nuovi cicli produttivi. Il progetto unisce in modo efficace design, tecnologia avanzata e una profonda attenzione alla sostenibilità ambientale, con l'obiettivo dichiarato di trasformare il settore delle calzature e promuovere concretamente l'economia circolare.

Questa partecipazione a Expo 2025 non è il primo riconoscimento per Servati.



Già lo scorso anno, il Ministero l'aveva notata e selezionata per l'esposizione temporanea “L’Italia dei Brevetti” tenutasi a Roma, apprezzando la qualità del progetto e il suo impatto nel panorama dell'innovazione nazionale.

I fondatori esprimono grande entusiasmo per questo traguardo. Matteo Di Paola, amministratore e fondatore di Servati, ha affermato: “Essere stati scelti dal Ministero per rappresentare l’Italia a Osaka, fianco a fianco con realtà industriali di altissimo livello, è per noi un motivo di grande orgoglio. È la conferma che l’impegno e la visione che abbiamo investito in questo progetto stanno tracciando una direzione giusta e concreta.”

Marco Primiceri, designer e co-founder, ha aggiunto: “Questo è un risultato incredibile, esporre a Osaka e rappresentare l'Italia dell'innovazione in Giappone. È qualcosa che va oltre anche ai nostri sogni. Da parte di tutto il team Servati, un grazie speciale al Ministero per la sua visione, per noi è un traguardo importantissimo che dimostra ancora una volta la forza e il potere delle idee rivoluzionarie.

Dream Big or Don't” .

Un successo meritato per la giovane realtà pugliese, che sta rapidamente affermandosi nel mondo della moda sostenibile. Dopo aver registrato il sold out per l'ultima collezione, la SERVATI SUPERLOW, il brand ha recentemente annunciato un nuovo rifornimento di scorte e un'espansione strategica che include l'apertura verso i negozi fisici. È un passo audace per un'iniziativa nata dal basso, fondata dai due ragazzi pugliesi, Matteo Di Paola e Marco Primiceri, e cresciuta nel dinamico distretto di Casarano. Oggi la loro struttura operativa conta su 30 stampanti 3D e un team di sette giovani collaboratori che affiancano i fondatori.

L'idea alla base di Servati è tanto semplice quanto profondamente innovativa: produrre calzature utilizzando la stampa 3D e limitandosi a soli due materiali, gomma e poliestere, entrambi completamente riciclabili. Tutto ciò avviene senza l'impiego di colle, solventi chimici o termoadesivi.



Il segreto sta in un brevetto depositato nel 2022, che permette un sistema di incastro tra suola e tomaia capace di tenere unita la scarpa senza necessità di interventi permanenti. Il risultato è un prodotto intrinsecamente modulare e disassemblabile, pensato fin dall'inizio per essere restituito e avviato al riciclo a fine vita. Rappresenta un esempio tangibile e funzionale di come i principi dell'economia circolare possano essere applicati con successo al settore delle calzature.