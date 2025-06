L'effetto degli adeguamenti retributivi bloccati su retention e morale: l'analisi di Robert Walters

Tenere sotto controllo le spese fisse è diventata una priorità assoluta. E in molti casi, la prima cosa che è stata toccata sono stati gli aumenti salariali per impiegati e professionisti: sono stati posticipati o ridotti.

Certamente, sul momento, tagliare o rimandare gli incrementi di stipendio può sembrare una mossa conveniente per il bilancio. Ma questa scelta non è senza conseguenze sul lungo termine. Il 36% di chi è stato intervistato ha notato un calo netto nell'entusiasmo e nella voglia di fare del personale. Questo è un segnale preoccupante. Se le aziende non ci prestano attenzione, può rovinare la motivazione, rendere i dipendenti meno legati all'impresa e peggiorare l'ambiente di lavoro.

Le aziende sentono una pressione fortissima per usare al meglio le risorse che hanno a disposizione. Per tante di loro, quest'anno non è stato proprio possibile dare gli aumenti di stipendio come magari avrebbero voluto. Per la precisione, il 53% dei responsabili aziendali ha spiegato che i limiti di budget e come stava andando l'azienda sono stati i motivi principali dietro la scelta di non procedere o di ridurre gli adeguamenti.





Però la ricerca di Robert Walters ci dimostra che queste decisioni, anche se comprensibili, hanno delle ripercussioni concrete. Vediamo un numero crescente di persone che lasciano il lavoro. Notiamo anche una progressiva perdita di motivazione tra chi resta. Insomma, gli effetti si cominciano a sentire chiaramente.

L'indagine fa emergere anche una differenza sempre più grande tra le scelte che fanno le imprese e quello che si aspettano i loro dipendenti. Tra coloro che quest'anno non hanno ricevuto nessun aumento di stipendio, ben il 57% sta cercando attivamente un altro lavoro. E persino tra chi un aumento l'ha avuto, il 65% l'ha trovato inferiore rispetto a quanto sperava o riteneva giusto.

Il messaggio che arriva dai lavoratori è forte e chiaro. Anche se le persone capiscono le difficoltà che le aziende stanno affrontando, quando le loro aspettative non vengono rispettate, iniziano a guardarsi intorno e a pensare al proprio futuro professionale altrove. Oggi, poi, grazie all'aiuto dell'AI e a tutti gli strumenti digitali che rendono candidarsi per un nuovo posto molto più semplice, le opportunità di cambiare lavoro sono a portata di mano come non mai.



È proprio in questo contesto che conoscere il mercato degli stipendi, fare il benchmarking retributivo, diventa uno strumento di lavoro indispensabile per le aziende. I dipendenti che non hanno ricevuto un incremento potrebbero voler discutere questo punto durante la valutazione di metà anno. Per i datori di lavoro, arrivare preparati a queste conversazioni con dati aggiornati e precisi è fondamentale per parlare delle aspettative in modo trasparente e credibile.

Oltre a pensare solo allo stipendio, Robert Walters suggerisce alle aziende di considerare altri modi per dare valore ai propri talenti e farli sentire importanti. Offrire percorsi per crescere professionalmente, garantire una maggiore flessibilità sull'orario o sul luogo di lavoro, e dare la possibilità di cambiare ruolo all'interno dell'azienda (la cosiddetta mobilità interna) sono strategie molto efficaci per aiutare a trattenere i dipendenti migliori nel tempo.

Sempre più spesso, le imprese ci chiedono consigli su come non perdere le loro persone chiave, soprattutto quando non possono permettersi di dare aumenti significativi.



"In questi casi", conclude Walter Papotti, Associate Director di Robert Walters Italia, "la cultura aziendale e il modo in cui si comunica con i dipendenti diventano ancora più importanti che mai. Le organizzazioni che riusciranno a tenere sotto controllo i costi, ma allo stesso tempo avranno un approccio strategico che mette al centro il benessere delle persone, saranno quelle che riusciranno a navigare e superare con successo questa fase di difficoltà".