Elon Musk: l'onda anomala dell'AI rende la politica irrilevante

Ma poi ha aggiunto un elemento cruciale: c'è un muro d'acqua alto mille piedi, uno tsunami di AI, che sta per arrivare. Quanto conta davvero pulire la spiaggia se uno tsunami sta per colpire? Non molto, secondo lui. C'è semplicemente troppo rumore in politica, un rapporto segnale-rumore terribile. Musk ha focalizzato gran parte del suo intervento proprio sul futuro dell'AI, ponendo l'accento sulla superintelligenza digitale, un'AI capace di superare l'intelligenza umana. Lo sviluppo dell'AI, ha sottolineato, deve essere saldamente ancorato alla ricerca della verità e a rigorosi protocolli di sicurezza, per evitare che sfugga al controllo. Crede che siamo molto vicini alla superintelligenza digitale. Se non accadrà quest'anno, è certo che succederà l'anno prossimo. Questo punto di vista risuona con gli avvertimenti lanciati da altri esperti. Geoffrey Hinton, considerato uno dei padrini

- dell'AI, ha recentemente avvertito di una probabilità tra il 10% e il 20% che l'AI possa soppiantare completamente gli esseri umani.



Musk pensa che questo rischio possa essere mitigato concentrandosi sulla qualità dei dati con cui l'AI viene addestrata. Ritiene estremamente importante costruire un'AI con una rigorosa adesione alla verità, anche se questa verità non è politicamente corretta. La sua intuizione suggerisce che ciò che può rendere l'AI molto pericolosa è forzarla a credere in cose che non sono vere. L'imprenditore, che a febbraio aveva affermato come la debolezza fondamentale della civiltà occidentale sia l'empatia, ha aggiunto che l'AI dovrebbe avere empatia per l'umanità e la vita come la conosciamo. Non vuole, ha detto, rendere reale Terminator. In passato ha esitato sullo sviluppo dell'AI e dei robot umanoidi, ma poi ha capito che sta succedendo che io lo faccia o meno. Si può essere spettatori o partecipanti. Durante l'evento, Musk ha anche offerto consigli preziosi agli studenti che desiderano lanciare un'impresa. Inseguire le mode o costruire qualcosa solo per la novità può essere rischioso, ha avvertito. Le startup dovrebbero risolvere problemi importanti, non essere semplicemente cool.



Ha anche detto agli studenti di prepararsi a dedicare fino a 100 ore settimanali alla loro startup, poiché crede che superare i concorrenti in termini di impegno sia uno strumento essenziale per il successo, specialmente nelle fasi iniziali. L'imprenditoria, ha notato, può nascere anche da una necessità personale. All'inizio, in realtà, non aveva pianificato di fondare un'azienda. Aveva provato a farsi assumere da Netscape. Aveva consegnato il suo curriculum, ma nessuno rispose. Poi provò ad aspettare nella hall di Netscape sperando di incontrare qualcuno. Ma era troppo timido per parlare e pensò che fosse ridicolo. Così decise che ne avrebbe probabilmente avviata una per conto suo, per vedere come sarebbe andata. Questo portò alla fondazione di Zip2, una startup tecnologica che Musk vendette in seguito a Compaq. Non aveva soldi, ha raccontato, così lui e il suo co-fondatore dormivano in ufficio e facevano la doccia alla YMCA. Per accedere a Internet, Musk fece un buco nel pavimento per usare l'ISP al piano di sotto.



Alla fine vendette Zip2 per 300 milioni di dollari nel 1999. Oggi, dice, è stupito dai livelli di valutazione delle startup. Ci sono tantissimi unicorn. È come una mandria di unicorni a questo punto. L'hype sull'AI è piuttosto intenso. Aziende vecchie di un anno che ottengono valutazioni multimiliardarie. Ha aggiunto che immagina che ciò possa realizzarsi, e probabilmente si realizzerà in alcuni casi. Non sarà facile, ha avvertito, riferendosi allo stress costante e ai sacrifici personali. Essere un imprenditore, ha concluso, è come mangiare vetro e fissare l'abisso.