Wall Street crolla: la vera reazione dei mercati finanziari USA alla mossa di Trump



Contemporaneamente, il mercato obbligazionario è stato investito da una vera e propria tempesta. Il rendimento dei Treasury a 30 anni ha corso veloce verso la temuta soglia del 5%, una percentuale pericolosa che ha fatto riemergere i fantasmi del "Sell America". La pressione sui titoli di debito pubblico statunitensi è stata intensa. Ci si chiede se il presidente ripeterà l'azione di “TACO” vista con i dazi dello scorso aprile, intensificando la tensione globale. La risposta, ascoltando le sue dichiarazioni, sembra non lasciare spazio a ripensamenti sulla Groenlandia. Ciononostante, gli investitori mantengono un cauto ottimismo. Molti scommettono che questa sia solo una mossa retorica dettata dall’"Arte dell'Accordo", e che Trump possa scegliere di abbassare i toni durante l'atteso discorso in programma a Davos. Questa flebile speranza è bastata a far salire i futures di Wall Street dello 0,3% in Asia, mentre i Treasury hanno trovato un punto di stabilità. Anche il selloff sui mercati azionari regionali ha rallentato, sostenuto in parte dai guadagni delle azioni cinesi.



Persino il Nikkei giapponese è riuscito a contenere le perdite allo 0,5%. Le borse europee si preparano a un avvio cauto, con i futures EURO STOXX 50 in calo dello 0,1%. La pressione sui mercati obbligazionari globali si è temporaneamente allentata, offrendo un momento di respiro agli operatori finanziari. Questi ultimi erano già in difficoltà a causa della combinazione di una forte esposizione agli asset USA e di un aumento dei costi di indebitamento del governo giapponese. In Giappone, il rendimento a 40 anni è sceso di 6 punti base, dopo un balzo di 26 punti registrato nella giornata precedente. Permane il timore di un massiccio aumento della spesa pubblica sotto la leadership del primo ministro Sanae Takaichi, una prospettiva che continua a suscitare forti critiche dall'opposizione. In questo clima di incertezza, l'oro, rifugio sicuro per eccellenza, ha visto crescere la domanda. Il metallo prezioso è salito dell'1,5%, superando la soglia di 4.800 dollari l'oncia. Anche il platino ha superato i 2.500 dollari per la prima volta nella sua storia.



Questo rafforza il sentiment investitori internazionali che cercano protezione in asset tangibili. Infine, la Corte Suprema degli USA è pronta a discutere oggi gli argomenti relativi al caso del governatore della Federal Reserve, Lisa Cook. Un evento che serve a ricordare quanto sia complessa l’intersezione tra le manovre politiche e l’indipendenza della banca centrale in un contesto di forte reazione mercati finanziari USA.