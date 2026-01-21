L'investimento retail Milano da capogiro: come VIA Outlets ha scelto l'Italia e Scalo Milano

L'investimento retail Milano da capogiro: come VIA Outlets ha scelto l'Italia e Scalo Milano

L'investimento retail Milano segna un cambio di passo nel panorama europeo dei centri commerciali. Il 21 gennaio 2026, VIA Outlets, uno dei principali attori e gestori di centri outlet focalizzati sulla sostenibilità, ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano. L'operazione ha visto l'acquisizione completa di Scalo Milano Outlet & More, situato strategicamente a sud del capoluogo lombardo. Si tratta dell'acquisto del 100% di Locate District SPA, la società che gestiva il centro, precedentemente sotto la proprietà del Gruppo Lonati.

Questa mossa non è casuale: si inserisce nella strategia di crescita inorganica di VIA Outlets, che punta a selezionare centri di alta qualità in mercati con un forte potenziale.



L'obiettivo è poi elevare queste strutture applicando il loro collaudato modello aziendale, noto come strategia 3R. Con questa acquisizione, il portafoglio paneuropeo di VIA Outlets si espande significativamente. Ora conta dodici centri outlet premium distribuiti in dieci diversi mercati. La superficie lorda affittabile (GLA) complessiva raggiunge i 325.000 metri quadrati, toccando Paesi come la Repubblica Ceca, la Germania, la Polonia, il Portogallo, la Spagna e, ora, l'Italia. L'Italia, culla della moda globale, rappresenta un mercato prioritario per il settore outlet. La posizione urbana e ben collegata di Scalo Milano Outlet & More costituisce la piattaforma ideale per applicare la citata strategia 3R. Il piano è chiaro: massimizzare il valore per gli ospiti e i partner di marca. Lavorando in sinergia con il management esistente del centro, si garantirà la continuità operativa, ma con l'obiettivo di affinare ulteriormente l'offerta di marchi. In questo modo si potrà migliorare l'esperienza del visitatore e sfruttare appieno la dinamicità di Milano per una fase di crescita superiore.


Inaugurato nel 2016 e successivamente ampliato, Scalo Milano Outlet & More vanta una GLA di circa 44.000 metri quadrati. Questo lo colloca tra le principali destinazioni outlet a livello nazionale. La sua offerta è ricca e diversificata, presentando un mix eclettico di oltre 180 marchi di moda e lifestyle, sia italiani sia internazionali. Tra i brand presenti figurano nomi di spicco:
- Adidas;
- Calvin Klein;
- Falconeri;
- K-Way;
- Liu-Jo;
- Nike;
- Patrizia Pepe. Il centro si distingue anche per una forte proposta gastronomica e un’area interamente dedicata al Design District, trasformandolo in una destinazione per l'intera giornata, appetibile sia per i residenti dell'area metropolitana, sia per i visitatori internazionali. Il centro si trova precisamente a Locate di Triulzi, a soli quindici minuti dal centro di Milano. È facilmente accessibile, essendo servito direttamente dalla linea S13 del passante ferroviario suburbano. La sua attrattiva è confermata dai numeri: nel 2025, Scalo Milano Outlet & More ha accolto più di 4 milioni di ospiti.


Questo passaggio di proprietà apre una nuova, stimolante fase per il centro. L'integrazione nel portafoglio di VIA Outlets conferisce la scala necessaria per accelerare l'offerta premium, migliorare ulteriormente l'esperienza dei visitatori e intensificare gli investimenti sulla sostenibilità. Essere parte di un operatore di grandi dimensioni offre la possibilità di attingere a preziose pan-European insights, sfruttare capacità digitali avanzate e ampliare la rete di contatto con il turismo internazionale. L'obiettivo è portare Scalo Milano Outlet & More al livello successivo, conservando però il suo legame profondo con il tessuto urbano milanese. Il management locale continuerà a tessere le partnership essenziali nella zona di Milano. L'espansione outlet Italia attraverso un asset così ben posizionato riflette una fiducia solida nel mercato del lusso e del retail esperienziale. La VIA Outlets strategia 3R è pronta a trasformare questo potenziale in realtà.


