Crollo dei bancari e il futuro del listino: l'andamento FTSE MIB in calo a 44.446

Crollo dei bancari e il futuro del listino: l'andamento FTSE MIB in calo a 44.446

La Borsa di Milano ha registrato una chiusura in marcato negativo, evidenziando una persistente incertezza che grava sul sentiment degli investitori. L'indice principale, il FTSE MIB, ha terminato la seduta perdendo lo 0,6%, attestandosi a quota 44.446 punti. Questa performance segna il quarto giorno consecutivo di flessione per Piazza Affari, portando il listino ai livelli minimi delle ultime tre settimane. Un chiaro segnale di come l'attuale scenario globale stia influenzando l'andamento FTSE MIB. Le vendite hanno colpito duramente i settori più sensibili alle variazioni dei tassi, innescando una forte pressione ribassista. L'innalzamento dei rendimenti sui titoli di stato in tutto il mondo sta esercitando un peso specifico sulle banche e sulle compagnie assicurative.



Queste dinamiche finanziarie non sono l'unico elemento di preoccupazione. Si aggiunge l'ombra della crescente incertezza legata alle relazioni commerciali tra gli USA e l'Europa e le recenti tensioni geopolitiche relative alla Groenlandia. I titoli finanziari Milano sono stati protagonisti negativi della giornata. È in questo comparto che si sono registrati i ribassi più consistenti, riflettendo la sensibilità del settore bancario italiano ai movimenti del mercato del credito. I ribassi più significativi tra i grandi nomi del listino sono stati:
- Unipol, che ha fatto segnare un -2,9%;
- Generali, in calo del 2,1%;
- UniCredit, che ha lasciato sul campo l'1,2%;
- Poste Italiane, con un ribasso dell'1,3%;
- Bper Banca, in flessione dello 0,9%. Anche le utility hanno contribuito ad amplificare il tono cauto che ha caratterizzato la seduta. La pressione sui tassi ha un impatto rendimenti globali azioni soprattutto sui titoli considerati difensivi.


Enel ha perso l'1,1% e Terna ha ceduto l'1,6%. Ciononostante, il mercato non è stato uniformemente rosso. La caduta dell’indice è stata in parte mitigata dalla forza mostrata dal settore energetico e da alcune eccellenze industriali. In questo contesto volatile, la resilienza è emersa in alcuni segmenti chiave. Tenaris ha registrato un notevole balzo in avanti, guadagnando il 3,4%, mentre STMicroelectronics ha chiuso in rialzo del 3,3%. Anche il settore automobilistico ha dato il suo contributo per limitare le perdite: Stellantis è cresciuta dell'1,9% e Eni ha aggiunto lo 0,8% al suo valore, dimostrando che la selezione mirata di asset solidi può ancora dare risultati positivi in un mercato complessivamente debole.


Crollo dei bancari e il futuro del listino: l'andamento FTSE MIB in calo a 44.446
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie