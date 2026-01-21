Crollo dei bancari e il futuro del listino: l'andamento FTSE MIB in calo a 44.446



Queste dinamiche finanziarie non sono l'unico elemento di preoccupazione. Si aggiunge l'ombra della crescente incertezza legata alle relazioni commerciali tra gli USA e l'Europa e le recenti tensioni geopolitiche relative alla Groenlandia. I titoli finanziari Milano sono stati protagonisti negativi della giornata. È in questo comparto che si sono registrati i ribassi più consistenti, riflettendo la sensibilità del settore bancario italiano ai movimenti del mercato del credito. I ribassi più significativi tra i grandi nomi del listino sono stati:

- Unipol, che ha fatto segnare un -2,9%;

- Generali, in calo del 2,1%;

- UniCredit, che ha lasciato sul campo l'1,2%;

- Poste Italiane, con un ribasso dell'1,3%;

- Bper Banca, in flessione dello 0,9%. Anche le utility hanno contribuito ad amplificare il tono cauto che ha caratterizzato la seduta. La pressione sui tassi ha un impatto rendimenti globali azioni soprattutto sui titoli considerati difensivi.



Enel ha perso l'1,1% e Terna ha ceduto l'1,6%. Ciononostante, il mercato non è stato uniformemente rosso. La caduta dell’indice è stata in parte mitigata dalla forza mostrata dal settore energetico e da alcune eccellenze industriali. In questo contesto volatile, la resilienza è emersa in alcuni segmenti chiave. Tenaris ha registrato un notevole balzo in avanti, guadagnando il 3,4%, mentre STMicroelectronics ha chiuso in rialzo del 3,3%. Anche il settore automobilistico ha dato il suo contributo per limitare le perdite: Stellantis è cresciuta dell'1,9% e Eni ha aggiunto lo 0,8% al suo valore, dimostrando che la selezione mirata di asset solidi può ancora dare risultati positivi in un mercato complessivamente debole.