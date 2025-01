Vicenzaoro gennaio 2025: un successo internazionale da record





L'edizione di Vicenzaoro January 2025 si è conclusa, confermando il suo ruolo cruciale per l'industria globale della gioielleria. L'evento ha registrato numeri eccezionali, superando i risultati dello scorso anno e toccando un picco di internazionalità: la partecipazione estera ha superato quella italiana con ben 145 paesi rappresentati, guidati da Turchia, Stati Uniti, Germania, Spagna e Grecia, con notevoli crescite da Corea del Nord e Australia. Italian Exhibition Group (IEG) ha evidenziato come i lavori di ampliamento del quartiere fieristico siano proseguiti senza intoppi, garantendo continuità operativa per aziende e acquirenti.