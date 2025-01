Trump cancella l'ordine di Biden sull'intelligenza artificiale: ritornano i rischi legati all'AI per i consumatori?

L'ordinanza di Biden obbligava gli sviluppatori di sistemi di AI con potenziali rischi per la sicurezza nazionale, l'economia e la salute pubblica a condividere i risultati dei test di sicurezza con il governo. Questi test, in linea con il Defense Production Act, avrebbero dovuto avvenire prima del rilascio pubblico dei sistemi di AI. Inoltre, l'ordine incaricava le agenzie di stabilire standard per questi test, affrontando i rischi chimici, biologici, radiologici, nucleari e di cybersicurezza. Questo provvedimento era stato introdotto a fronte del mancato accordo tra i legislatori statunitensi per l'introduzione di leggi che tutelassero lo sviluppo dell'AI.

Il programma del Partito Repubblicano nel 2024, però, si era espresso in modo contrario, promettendo di annullare l'ordine, giudicato un ostacolo all'innovazione nell'AI.

Il partito ha affermato di sostenere uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che sia "radicato nella libertà di parola e nella prosperità umana".

L'AI generativa, capace di creare testi, foto e video, ha generato tanto entusiasmo quanto timori. Si temono, infatti, conseguenze negative come la possibile obsolescenza di alcuni lavori. La scorsa settimana il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha imposto nuove restrizioni sull'esportazione di chip e tecnologie per l'intelligenza artificiale. Queste restrizioni hanno attirato critiche dal settore, incluse aziende come Nvidia.

Biden, parallelamente, aveva emanato un'altra ordinanza per fornire supporto federale al crescente fabbisogno energetico dei data center per l'AI, suggerendo l'utilizzo di siti federali dei dipartimenti della Difesa e dell'Energia.

Quest'ultimo ordine non è stato revocato da Trump. L'azione di Trump evidenzia una visione differente del ruolo del governo nella supervisione dello sviluppo dell'AI e solleva interrogativi su come gli Stati Uniti affronteranno il panorama tecnologico in rapida evoluzione.