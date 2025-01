Stress test per le banche europee: anche 13 italiane coinvolte

Questo test è cruciale per capire se le banche sono in grado di sostenere perdite significative senza mettere a rischio la stabilità del sistema finanziario.

Le banche che rientrano nel campione EBA sono 64, di cui 51 appartenenti all'area euro e supervisionate dalla BCE. Questi istituti rappresentano circa il 75% del settore bancario europeo, includendo anche la Norvegia. La BCE, parallelamente, esaminerà 45 banche aggiuntive non incluse nel campione dell'EBA. I risultati di questo imponente esercizio saranno resi pubblici all'inizio di agosto.

Tra le banche italiane sotto osservazione da parte dell'EBA figurano nomi importanti come: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Bper Banca, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, Iccrea Banca – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.

Nel campione della BCE, invece, compaiono Banca Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio, Cassa centrale Banca-credito cooperativo Italiano, Credito Emiliano, e Finecobank.

La BCE ha avvertito che le banche che mostreranno previsioni troppo ottimistiche rischiano controlli più approfonditi. Nelle passate edizioni, alcune banche avevano presentato stime che non tenevano conto dell'impatto reale di scenari difficili. "Per questo motivo, durante l'esercizio 2025, la BCE rafforzerà la sua revisione di documentazioni insufficientemente prudenti." le banche che non si atterranno a questa linea guida potrebbero subire ispezioni e visite in sede per identificare punti deboli strutturali e migliorare la loro capacità di affrontare gli stress test.

Non solo: la BCE ha specificato che le banche che ripeteranno gli stessi errori nelle future valutazioni potrebbero essere soggette a ulteriori provvedimenti e sanzioni, nell'ambito di un processo di escalation.

In sostanza, la BCE si impegna a garantire che le banche non solo partecipino agli stress test, ma che lo facciano in modo onesto e realistico.

Gli stress test sono fondamentali per la stabilità del sistema finanziario europeo. Un'analisi approfondita della reazione delle banche a scenari avversi è cruciale per identificare le debolezze e garantire la capacità di superare eventuali future crisi.

Il processo prevede una valutazione dei bilanci basata su uno scenario di stress che include una contrazione del PIL. Questo approccio serve a simulare condizioni economiche difficili e a valutare la resilienza delle banche di fronte a tali situazioni. L'esito degli stress test è un indicatore chiave della salute del sistema bancario europeo.