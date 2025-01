Sanità: i cinque trend che cambieranno il futuro delle terapie

Secondo il Future Health Index 2024, l'85% dei leader del settore sanitario sta già investendo o prevede di investire in questa tecnologia entro i prossimi tre anni. L'AI generativa può organizzare le note cliniche, semplificare la comunicazione tra team medici e riassumere lunghe storie cliniche dei pazienti. Questo strumento può anche accelerare la stesura di referti e tradurre termini medici complessi in un linguaggio comprensibile, migliorando il coinvolgimento del paziente nel suo percorso di cura.

Un'altra area in cui l'AI sta avendo un impatto significativo è la diagnosi. L'intelligenza artificiale può potenziare le capacità degli operatori sanitari e rendere più semplici diagnosi complesse. Ad esempio, la TC cardiaca è diventata più accessibile grazie all'AI, consentendo a più strutture di fornire cure cardiache di alta qualità a un maggior numero di persone.

Inoltre, l'integrazione dell'AI nei sistemi a ultrasuoni aiuta i medici a rilevare, diagnosticare e monitorare le condizioni cardiache con maggiore efficienza. Un tecnico meno esperto può anche consultare un esperto da remoto, ottenendo un supporto importante.

Le procedure minimamente invasive stanno trasformando la chirurgia, in particolare nel trattamento delle patologie cardiovascolari. Queste procedure riducono il dolore, le complicanze e i tempi di recupero. L'introduzione di nuove tecnologie ha reso queste procedure più avanzate e complesse, richiedendo ai medici di analizzare dati provenienti da diverse fonti. L'integrazione di sistemi, software e dispositivi aiuta i medici a trattare i pazienti con maggiore controllo e sicurezza. Un esempio è la terapia guidata da immagini per il trattamento dell'ictus. Ogni due secondi, una persona nel mondo è colpita da ictus, ma solo il 5% ha accesso alla trombectomia meccanica, un trattamento minimamente invasivo molto efficace.

Philips, in collaborazione con la World Stroke Organization, mira ad espandere l'accesso a questo trattamento formando più medici e ospedali.

Nelle aree critiche, la raccolta dati da diverse fonti può richiedere molto tempo. Un approccio orientato verso l'ecosistema del monitoraggio del paziente permette uno scambio fluido di dati tra tecnologie sanitarie di diversi fornitori. Questo approccio fornisce una visione unificata e standardizzata del paziente, accessibile da qualsiasi punto dell'ospedale. L'integrazione di dispositivi medici e l'interoperabilità neutrale tra i fornitori stanno già migliorando l'efficienza clinica e l'accuratezza dei dati, consentendo al personale di concentrarsi sull'assistenza. L'adozione di standard comuni di interoperabilità tra i partner del settore faciliterà lo scambio di informazioni sui pazienti, portando a uno sviluppo degli algoritmi che aiutano a prevedere e prevenire eventi avversi.



Infine, l'innovazione deve portare a sistemi sanitari sostenibili. L'assistenza sanitaria è responsabile del 4,4% delle emissioni globali di CO2. L'AI può aiutare ad analizzare le catene di fornitura, limitare gli sprechi e ridurre il consumo di energia nelle scansioni del paziente. La gestione dell'energia, i materiali e le risorse naturali sono fondamentali. Il consumo energetico dell'AI sta aumentando rapidamente, e si prevede che la AI generativa produrrà 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici entro il 2030. È necessario ridurre l'impronta di carbonio dell'assistenza sanitaria, considerando che il 71% deriva dalla catena di fornitura. Le aziende, come Philips, lavorano con i fornitori per garantire standard ambientali e pratiche sostenibili, producendo un impatto positivo sull'intera catena del valore della sanità. L'adozione di pratiche circolari come il ricondizionamento dei dispositivi medici è efficace per ridurre i rifiuti e preservare le risorse.



Questi cinque trend evidenziano come l'innovazione e la tecnologia possono trasformare il settore sanitario, migliorando la qualità delle cure, l'efficienza e la sostenibilità. L'AI è uno strumento essenziale per aiutare gli operatori a fornire cure migliori, ridurre le emissioni e utilizzare le risorse in modo più efficace. Il mercato dei dispositivi medici ricondizionati è previsto in crescita fino a 30,78 miliardi di dollari entro il 2029, dimostrando come la sostenibilità sia un driver fondamentale per il futuro della sanità. Le tecnologie mininvasive migliorano la cura e riducono i tempi di recupero, mentre una migliore integrazione dei dati è fondamentale nelle aree critiche. In sintesi, l'innovazione e l'AI sono fondamentali per una sanità più efficiente, efficace e rispettosa dell'ambiente.

