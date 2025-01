PwC: Ceo italiani ottimisti per il 2025 ma preoccupati per la sostenibilità futura

L'ottimismo dei Ceo è in crescita rispetto agli anni precedenti, con il 58% a livello globale che si aspetta un'accelerazione economica, un balzo rispetto al 38% dell'anno scorso. Questa tendenza si riflette anche in Italia, dove il 64% degli intervistati mostra fiducia, in netto aumento dal 43% del 2024. Questo sentimento è trainato da un'attenuazione dell'inflazione e della volatilità macroeconomica, ma la fiducia nella crescita a livello nazionale è meno diffusa, con solo il 43% dei Ceo italiani che si aspetta un miglioramento. Altri paesi europei mostrano dinamiche interessanti: in Germania solo il 16% confida nella crescita nazionale, mentre la Spagna si distingue con un robusto 72%. Il Regno Unito si attesta al 61% e gli Stati Uniti al 66%. Sul fronte delle proprie aziende, i ceo italiani si mantengono fiduciosi: oltre il 64% prevede un aumento del fatturato nel prossimo anno, e l'80% si aspetta una crescita nei prossimi tre anni.

Nel mercato del lavoro, il 45% dei Ceo italiani prevede di assumere nuovo personale nel 2025, un dato leggermente superiore alla media globale del 42%. Soltanto il 9% delle aziende italiane prevede tagli al personale, rispetto al 17% a livello mondiale. Nonostante questo, emerge un dato allarmante: più della metà dei Ceo italiani ritiene che, mantenendo l'attuale traiettoria, la propria azienda non sarà più economicamente sostenibile entro dieci anni. La cultura organizzativa flessibile, la propensione all'innovazione e la capacità di promuovere il marchio aziendale sono considerati i punti di forza. Al contrario, gli aspetti di debolezza segnalati sono la tassazione, la trasformazione digitale e la difficoltà di penetrare nuovi mercati. La preoccupazione maggiore per i ceo italiani riguarda la carenza di competenze chiave nel personale (35%), un fattore che supera l'inflazione e la volatilità macroeconomica tra le principali minacce per il futuro.

Questo deficit di competenze emerge in modo particolare nei settori emergenti come l'intelligenza artificiale e la cybersecurity.

L'intelligenza artificiale suscita ottimismo, con il 60% dei Ceo italiani che si aspetta un aumento della redditività nei prossimi 12 mesi grazie alla GenAI, rispetto al 49% a livello globale. Solo una minima percentuale di Ceo italiani (1,6%) si dichiara diffidente sull'integrazione dell'AI nei processi aziendali, a fronte di una media globale del 5%. I dati mostrano anche che l'AI non sta riducendo le opportunità di lavoro: il 17% dei ceo mondiali ha visto aumentare l'organico grazie alla GenAI, contro un 13% che ha invece registrato una diminuzione. In Italia solo l'11% ha ridotto il personale a causa dell'AI.



Nonostante l'interesse, l'adozione dell'AI nelle imprese italiane è ancora limitata: solo il 5% delle aziende con 10 o più dipendenti utilizza tecnologie basate sull'AI, contro una media europea dell'8%. Per i prossimi tre anni, l'integrazione dell'AI nelle piattaforme tecnologiche, nei processi aziendali e nei flussi di lavoro è una priorità per molti Ceo, con una percentuale ancora maggiore in Italia (61% contro il 47% globale).

Una sfida cruciale per le aziende è la sostenibilità a lungo termine. Il 56% dei Ceo italiani, e il 42% a livello globale, prevede che la propria azienda non sarà più sostenibile nei prossimi 10 anni se non cambierà rotta. L'innovazione tecnologica e la capacità di gestire il cambiamento sono considerati fattori chiave per la sostenibilità. La maggioranza delle aziende, tuttavia, fatica ad essere agile e a riallocare risorse, con circa il 60% dei ceo italiani che dichiara di riassegnare il 10% o meno delle risorse umane ogni anno.



Le azioni più comuni per affrontare queste sfide includono lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e la ricerca di nuovi mercati. Gli investimenti climate-friendly non hanno ancora generato risultati significativi per la maggior parte dei ceo italiani, che infatti, solo nel 20% dei casi, dichiarano di aver avuto una crescita nei ricavi. Le normative complesse e la mancanza di interesse degli stakeholder sono visti come gli ostacoli principali a questi investimenti.

In sintesi, i Ceo italiani mostrano ottimismo per la crescita economica del 2025, ma sono sempre più preoccupati per la sostenibilità a lungo termine delle loro aziende. L'intelligenza artificiale è vista come una grande opportunità, ma il suo effettivo potenziale deve ancora essere pienamente sfruttato. La carenza di competenze, la necessità di riorganizzare i modelli di business e la complessità del contesto normativo rappresentano le principali sfide che le aziende italiane devono affrontare.



In questo panorama complesso, i leader devono agire ora, prendendo decisioni coraggiose su strategie che coinvolgono persone, catena di fornitura e modelli di business, come afferma Andrea Toselli, Presidente e Amministratore delegato di PwC Italia: “Per crescere, è fondamentale che i leader agiscano ora, prendendo decisioni coraggiose su strategie che coinvolgono persone, catena di fornitura e modelli di business.”