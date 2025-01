Milano resta in vetta, ma la sorpresa è Monza nel mercato immobiliare italiano

it, sottolineando come questi fattori influenzino il mercato.

La vera novità è Monza, che balza al primo posto tra i capoluoghi di provincia, superando Bergamo. Questo cambiamento evidenzia un dinamismo interessante nei mercati immobiliari di medie dimensioni.

Nelle grandi città, Milano ottiene il punteggio massimo di 100, consolidando il suo ruolo di polo economico trainante. Roma si posiziona seconda con 86,1 punti, migliorando rispetto all'anno precedente grazie anche all'effetto del Giubileo. Bologna, pur guadagnando una posizione, vede diminuire il suo punteggio a 72,2. Firenze si piazza quarta con 66,7 punti. Torino, quinta con 61,1 punti, registra un calo significativo rispetto all'anno precedente. Tra le città del Sud, Bari si conferma la più vivace con 55,6 punti, seguita da Verona con 52,8 punti.

Genova e Catania si trovano a pari merito con 41,7 punti, con Catania che recupera ben tre posizioni. Chiudono la classifica Venezia e Napoli, entrambe con 27,8 punti, e Palermo all'ultima posizione con 16,7 punti.

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni per le grandi città:

1. Milano (100)

2. Roma (86,1)

3. Bologna (72,2)

4. Firenze (66,7)

5. Torino (61,1)

Tra i capoluoghi di provincia, dietro a Monza (94,3) e Bergamo (93), si posiziona Pisa con 91,3 punti, seguita da Padova (90,7) e Lucca (89,7). La Lombardia si distingue per la forte presenza nella top ten, con Como, Treviso e Mantova tra le prime dieci.

Siracusa è il primo capoluogo del Sud, in 30esima posizione. Enna, pur essendo in 76esima posizione, registra un notevole recupero di 21 posizioni rispetto all'anno precedente. Anche Latina e Ancona mostrano un andamento positivo. Al contrario, Caserta e Biella registrano un significativo calo nelle classifiche.

Ecco la classifica dei primi cinque capoluoghi di provincia:

1. Monza (94,3)

2. Bergamo (93)

3. Pisa (91,3)

4. Padova (90,7)

5. Lucca (89,7)

I dati evidenziano come il mercato immobiliare italiano sia in continua evoluzione, con dinamiche specifiche per grandi città e capoluoghi di provincia. Milano continua a dominare, ma la crescita di Monza segna un cambiamento interessante nel panorama immobiliare.



Il market appeal index offre una fotografia chiara delle tendenze in atto, sottolineando l'impatto di eventi e dinamiche urbane sull'attrattività dei mercati immobiliari.