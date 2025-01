Mercato auto europeo: nel 2024 elettrico in difficoltà, anche in Italia in calo

447.934 nuove auto elettriche, contro 1.538.106 del 2023, con una flessione del 5,9%. Allargando il quadro a Regno Unito e Paesi EFTA, il totale di immatricolazioni è di 1.993.102, rispetto alle 2.018.885 dell'anno precedente, un calo dell'1,3%. La quota di mercato delle auto elettriche nell'Unione Europea si è attestata al 13,6% nel 2024, mentre includendo Regno Unito e Paesi EFTA sale al 15,4%. Nel 2023, le quote erano rispettivamente del 14,6% e del 15,7%. Nonostante la flessione, le auto elettriche si confermano come la terza alimentazione preferita dopo benzina e ibrido.

Analizzando i dati dei singoli paesi europei, emerge un quadro variegato. L'Italia, come noto, non ha brillato, con le auto elettriche che faticano a trovare spazio nel mercato. La Germania, invece, ha registrato un calo di quasi il 28%. In dettaglio, ecco i dati di vendita delle auto elettriche nei vari paesi nel 2024:

Unione Europea

Austria: 44.

622 (-6,3%)

Belgio: 127.703 (+36,9%)

Bulgaria: 1.665 (-11,2%)

Croazia: 1.793 (+9,5%)

Cipro: 1.193 (+51,4%)

Cechia: 10.920 (+63,5)

Danimarca: 89.199 (+42,2%)

Estonia: 1.320 (-8,7%)

Finlandia: 21.868 (-26%)

Francia: 290.614 (-2,6%)

Germania: 380.609 (-27,4%)

Grecia: 8.707 (+36,5%)

Ungheria: 8.565 (+47,7%)

Irlanda: 17.459 (-23,6%)

Italia: 65.620 (-1%)

Lettonia: 1.270 (-28,9%)

Lituania: 1.779 (-15,5%)

Lussemburgo: 12.778 (+15,8%)

Malta: 2.886 (+90,5%)

Olanda: 132.

166 (+16%)

Polonia: 16.564 (-3%)

Portogallo: 41.757 (+14,7%)

Romania: 9.795 (-32,2%)

Slovacchia: 2.227 (-5,1%)

Slovenia: 3.148 (-27,3%)

Spagna: 57.374 (+11,2)

Svezia: 94.333 (-15,9%)

EFTA

Islanda: 2.661 (-69,7%)

Norvegia: 114.396 (+9,4%)

Svizzera: 46.141 (-12,5%)

Regno Unito

Regno Unito: 381.970 (+21,4%)

Questi dati, per il 2024, mostrano come le auto elettriche stiano attraversando un periodo di transizione, con alti e bassi nei vari paesi europei, nonostante la spinta verso la sostenibilità, le BEV continuano a confrontarsi con un mercato non sempre ricettivo.

In termini di volumi, il 2024 ha visto un lieve calo per le immatricolazioni di auto elettriche in Europa, come visto, con 1.



447.934 unità nell'Unione Europea rispetto alle 1.538.106 del 2023, e 1.993.102 contro 2.018.885 considerando anche Regno Unito e Paesi EFTA, le quote di mercato si sono attestate al 13,6% e 15,4%, rispettivamente. Le BEV, anche se non ai vertici del mercato, restano comunque una scelta significativa per molti automobilisti europei.