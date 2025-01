Mercati europei incerti dopo le mosse di Trump, Piazza Affari debole

Il Financial Times riporta anche l'intenzione del presidente di avviare una guerra sulle tasse alle multinazionali americane. Preoccupano le nuove tariffe sulle importazioni da Messico e Canada, che potrebbero arrivare al 25% dal primo febbraio. Queste politiche hanno influenzato negativamente il peso messicano (-0,9%) e il dollaro canadese (-0,5%).

In Europa, i mercati hanno reagito in modo diverso: Piazza Affari ha perso lo 0,23%, fermandosi poco sotto i 36.000 punti base, penalizzata da Eni (-1,19%), Telecom Italia (-1,15%) e soprattutto Stellantis (-1,53%). La debolezza di Stellantis è dovuta al calo delle quote di mercato, come evidenziato dai dati sulle immatricolazioni di dicembre. Francoforte (+0,18%), ha superato i 21.000 punti, Parigi (+0,48%) e Londra (+0,34%) hanno registrato rialzi, mentre Amsterdam (-0,31%) e Madrid (-0,18%) sono scese.

A Davos, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha difeso l'accordo sul clima e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l'Europa ad aumentare le spese militari.

A Wall Street, Apple (-4%) ha subito un downgrade da Jefferies e Tesla (-3,23%) è arretrata nonostante il coinvolgimento di Elon Musk nella nuova amministrazione. Il mercato obbligazionario è stato in rialzo, con i rendimenti in calo e i prezzi in aumento; in particolare il Treasury decennale è sceso sotto il 4,6%. Gli investitori sembrano puntare su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nel 2025, con una probabilità del 60% per un secondo taglio successivo.

Sul mercato valutario, l'euro è leggermente calato (-0,14%) rispetto al dollaro, dopo un aumento del giorno precedente.

Il prezzo del petrolio è diminuito, con il WTI a 76 dollari al barile (-0,36%) e il Brent a 79,34 dollari al barile (-0,81%), a causa delle aspettative di una maggiore produzione statunitense. L'oro, al contrario, ha registrato un aumento significativo (+1,14%), con lo spot gold che ha raggiunto i 2.739,23 dollari l'oncia.

I dati sulle immatricolazioni di auto europee di dicembre hanno mostrato un calo per Stellantis (-6,7% contro +4,1% della media dei concorrenti), con una quota di mercato scesa all'11,6% rispetto al 12,9% dell'anno precedente. Nel 2024, la quota di mercato dell'azienda è scesa al 15,2% dal 16,5%, superata da Renault. John Elkann, presidente di Stellantis, ha incontrato Trump per discutere le politiche commerciali. Anche Pirelli (-0,9%) ha registrato un calo. Tra le banche, MPS (-1,12%) e Unicredit (-0,68%) sono scese, mentre Banco BPM (+0,82%) è andata in controtendenza.



Telecom Italia (-1,15%) ha avuto un'altra seduta negativa e Generali (-0,82%) ha annunciato una joint venture con Bpce nell'asset management. Tra i titoli in rialzo, ci sono Diasorin (+2,9%), Snam (+1,96%), Italgas (+1,81%) e Buzzi (+1,77%). Anche Banca Mediolanum (+1,58%) è salita. Nel settore del lusso, Cucinelli (+0,64%) ha raggiunto nuovi massimi storici.

Nonostante le preoccupazioni per i conti pubblici italiani, lo spread tra BTP e Bund si è ridotto a 111 punti base, con i tassi rispettivamente al 3,59% e 2,48%. L'ECOFIN ha raccomandato all'Italia e ad altri sei paesi di correggere il deficit eccessivo entro il 2026. Il governatore della Bundesbank, Joachim Nagel, ha dichiarato che esiste una certa possibilità di una riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE, ma ha sottolineato che "i tagli non sono mai garantiti".



Secondo Nagel, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe raggiungere l'obiettivo della BCE entro la metà del 2025.