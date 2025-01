Mercati asiatici: montagne russe dopo il primo giorno di Trump





Le borse asiatiche hanno mostrato un andamento altalenante oggi, martedì, in una giornata caratterizzata da elevata volatilità. L'insediamento del presidente americano Donald Trump non ha portato, nel suo primo giorno, all'imposizione immediata di dazi elevati sulla Cina, come molti temevano, ma la prospettiva di nuove tariffe rimane concreta.

Le attività considerate più rischiose hanno subito forti oscillazioni, con gli investitori in stato di allerta a causa delle possibili politiche di Trump. Il neo presidente ha firmato una serie di ordini esecutivi, che spaziano dall'aumento della produzione di petrolio statunitense al rinvio del blocco di TikTok, l'app social media.