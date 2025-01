L'intelligenza artificiale non spaventa i dirigenti: la verità sull'impatto sul lavoro

Solo una piccola percentuale, il 7%, teme una riduzione del personale a causa dell'AI, mentre un 8% si aspetta addirittura un aumento della forza lavoro. Un ulteriore 17% ritiene che alcuni ruoli potrebbero diventare obsoleti, ma che in generale le dimensioni delle aziende rimarranno stabili.

L'AI è in cima alle priorità strategiche per le aziende, con il 75% dei dirigenti globali che la considera fondamentale, anche se solo il 25% dichiara di trarne già un valore concreto. "L'AI è al centro delle priorità per aumentare la produttività", ha affermato Christoph Schweizer, amministratore delegato di BCG. Nonostante questo interesse, la maggior parte delle aziende sta ancora lavorando per massimizzare i benefici dell'AI. Il 73% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti in tecnologia nel 2025, con il 31% che intende spendere almeno 25 milioni di dollari in progetti legati all'AI.

In Italia, questi valori scendono rispettivamente al 68% e al 17%.

Le aziende che stanno ottenendo i migliori risultati nell'adozione dell'AI si concentrano su pochi progetti chiave, circa 3,5 casi d'uso, e sulla loro rapida implementazione. Questo approccio si traduce in un ritorno sull'investimento 2,1 volte superiore rispetto alle aziende che disperdono le risorse su un numero maggiore di iniziative, circa 6,1. Inoltre, i leader destinano oltre l'80% degli investimenti AI alla trasformazione dei processi principali e alla creazione di nuovi prodotti, lasciando una quota minore all'aumento della produttività di compiti quotidiani, al contrario della maggioranza delle aziende che dedica il 56% delle risorse a iniziative di portata ridotta. Un altro elemento distintivo di queste aziende è la capacità di monitorare l'impatto dell'AI sui ricavi e sui costi, una pratica che solo il 40% delle imprese riesce ad implementare con successo.

Sylvain Duranton, leader globale di BCG X, la divisione di BCG specializzata nella trasformazione digitale, ha evidenziato come le aziende più avanzate seguano il modello "10-20-70": 70% degli sforzi dedicati alla formazione del personale e alla trasformazione dei processi, 20% all'ottimizzazione dei dati e delle tecnologie e solo il 10% allo sviluppo di algoritmi. Nonostante queste raccomandazioni, circa due terzi delle aziende incontrano difficoltà nel riorganizzare i processi di lavoro, nel promuovere il cambiamento culturale, nell'individuare i talenti adatti e nella riqualificazione della forza lavoro.

La formazione dei dipendenti sull'AI è un aspetto critico. Solo il 29% delle aziende ha aggiornato le competenze di almeno un quarto dei propri dipendenti, anche se si registra un significativo progresso rispetto al 6% dell'anno precedente.



L'Italia, con un 20%, è indietro rispetto a paesi come Singapore (44%) e Giappone (38%). Inoltre, il 72% delle aziende globali, e l'83% in Italia, dichiara difficoltà nel reclutare talenti nel campo dell'AI e nel migliorare le competenze dei propri dipendenti. Il 66% delle aziende, e il 72% di quelle italiane, ammette di non essere sufficientemente preparata per gestire i cambiamenti organizzativi legati all'AI.

Gli agenti autonomi, sistemi di AI capaci di operare con minima supervisione umana, sono visti dal 67% degli intervistati come un elemento chiave della trasformazione. La maggior parte, il 64%, crede che AI e umani lavoreranno fianco a fianco, mentre solo il 22% prevede che l'AI prenderà il comando, con gli umani in un ruolo di supervisione. Nonostante l'ottimismo, i dirigenti riconoscono i rischi legati all'AI: il 66% cita la privacy e la sicurezza dei dati, il 48% il timore di non capire come le decisioni vengano prese dall'AI e il 44% le problematiche di conformità e normative.



Infine, il 76% ritiene che le misure di cyber security legate all'AI necessitino di miglioramenti, mentre solo una minoranza considera l'impatto ambientale dell'AI come una priorità nella scelta dei fornitori.