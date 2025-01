Germania, calano le aspettative economiche nel secondo anno di recessione





L'indicatore ZEW sul sentiment economico in Germania ha mostrato un peggioramento nel sondaggio di gennaio 2025, scendendo a 10,3 punti, ovvero 5,4 punti in meno rispetto al mese precedente. Questa flessione si aggiunge al secondo anno consecutivo di recessione, alimentando preoccupazioni sulle prospettive economiche del paese. Si osserva un leggero cambiamento nella valutazione della situazione economica corrente, con un aumento di 2,7 punti che ha portato l'indicatore a -90,4 punti, ma resta comunque in territorio negativo.