Family business: sfide e opportunità nel 2025

In secondo luogo la transizione energetica, con il 70% delle aziende impegnate in piani di efficienza e riduzione dei consumi per far fronte all'aumento dei costi di produzione e misurando le emissioni; segue l'analisi della concorrenza, con il 40% delle aziende che valutano le strategie dei concorrenti. Un altro fattore cruciale è l'evoluzione della domanda dei clienti, con oltre il 50% delle aziende che trova difficoltà ad anticipare le esigenze del mercato. Infine l'organizzazione della supply chain, che vede oltre il 30% delle aziende che la sta rivalutando economicamente e puntando su internalizzazione e reshoring.

La ricerca ha messo in luce anche i motori di crescita per il prossimo triennio: il 90% delle aziende considera fondamentale diventare "digital fit" investendo in transizione digitale e soluzioni basate sull'AI; l'80% punta a fornire servizi ad alto valore aggiunto con l'aiuto di nuove tecnologie, infine, più del 70% mira a un'evoluzione dello stile manageriale, con una leadership orientata al lungo termine e alla sostenibilità.

Una percentuale simile, inoltre, riconosce l'importanza dei Family Office per la gestione degli investimenti di famiglia.

Secondo Nicola Anzivino, Partner Advisory di BDO, "Nel 2025 i Family Business italiani affronteranno un contesto globale incerto, dominato da innovazione tecnologica, efficienza energetica e nuove sfide competitive, ma hanno la capacità di reinventarsi, puntando sui Family Office e su modelli di business che privilegino servizi ad alto valore aggiunto." Anzivino evidenzia inoltre la necessità di consulenti per aiutare le aziende a stabilire le priorità di investimento.

Per quanto riguarda le operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) in Italia, nel 2024 si sono registrate 1.369 operazioni, con un aumento dell'8% rispetto al 2023, grazie soprattutto a investitori internazionali. Il controvalore è stato di 73 miliardi di euro, con un aumento del 91%.

Il settore del Consumer market ha registrato il maggior numero di operazioni (430), seguito da Industrial (342) e TMT (227). I fondi di private equity sono stati i principali investitori, con 170 operazioni, e questa tendenza dovrebbe continuare nel 2025. Le famiglie UHNWI e i Single Family Office hanno effettuato 186 operazioni, con un calo del 4% rispetto al 2023. Il 59% di queste operazioni sono state strutturate come Club Deal, mentre il 13% sono state senza sponsor. I settori più attivi sono stati Industrial, Consumer market e Information technology. Il Nord Italia ha registrato il maggior numero di operazioni (58%), con la Lombardia come hub principale.

Le prospettive per il 2025 prevedono una crescita del mercato M&A, con aziende mid-market che cercano di consolidare il proprio settore o massimizzare il valore. I settori più attivi dovrebbero essere quelli della tecnologia, della salute, delle energie rinnovabili e dei servizi alle aziende.



I fondi di private equity continueranno a investire in aziende del mid-market con un buon management, competenze e ritorni finanziari crescenti. L'utilizzo di strumenti digitali e di intelligenza artificiale diventerà sempre più importante nel processo M&A, mentre le valutazioni resteranno caute a causa della potenziale riduzione dei tassi d'interesse e dell'incertezza geopolitica.

In sintesi, le aziende familiari italiane si preparano per un 2025 complesso, con sfide legate all'innovazione tecnologica, alla transizione energetica e alla crescente concorrenza, ma dimostrano resilienza e determinazione nel perseguire la crescita attraverso strategie innovative e investimenti mirati, con un occhio di riguardo verso le nuove tecnologie e i mercati internazionali, tenendo presente anche l'andamento del mercato M&A che si prospetta in crescita per l'anno venturo.