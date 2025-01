Bce vede il traguardo inflazione: il racconto di Nagel al World Economic Forum

Questo obiettivo, un livello considerato neutrale, sarebbe un punto di svolta per la BCE e per l'economia europea. Nonostante le previsioni positive, Nagel ha però precisato che la battaglia contro l'inflazione non è ancora vinta. Ha spiegato che i prezzi dei servizi rimangono elevati, ma che un rallentamento nella crescita dei salari potrebbe favorirne una diminuzione nei prossimi mesi.

L'ottimismo di Nagel, in ogni caso, non è incondizionato: il percorso verso il controllo dell'inflazione è ancora in corso e richiederà costante vigilanza da parte delle istituzioni europee. Le parole del presidente della Bundesbank indicano un cauto progresso verso la stabilizzazione dei prezzi nell'Eurozona.

La sua visione, quindi, è di un'economia in fase di aggiustamento, dove gli sforzi della BCE stanno iniziando a dare i risultati attesi, anche se con persistenti sfide.