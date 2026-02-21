Scopri perché gli ETF AI stanno rivoluzionando gli investimenti in Italia

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data e Amundi MSCI Robotics & AI rappresentano le proposte più economiche, entrambe con un TER dello 0,35 %. A un passo sopra troviamo WisdomTree Artificial Intelligence (0,40 %) e L&G Artificial Intelligence (0,49 %), che combinano performance solide con costi contenuti. L'ultima novità è iShares AI Innovation Active UCITS ETF, lanciato a febbraio 2025, che punta a superare i limiti dei fondi indice grazie a una gestione attiva guidata da esperti BlackRock, ma con commissioni leggermente più alte.
- XAIX Xtrackers 0,35 % replica fisica - focus su Big Data & AI;
- GOAI Amundi 0,35 % ESG screened - robotica & AI;
- WTAI WisdomTree 0,40 % expertise di settore - AI pura;
- AIAI L&G 0,49 % indice globale - robotica & AI;
- IART iShares variabile gestione attiva - novità 2025.
Tutti questi ETF AI rispettano la normativa europea UCITS, garanzia di protezione per il risparmiatore retail.
Sono acquistabili tramite i principali broker italiani, tra cui Fineco, Directa e DEGIRO, o direttamente sul mercato ETFplus di Borsa Italiana. Oltre al TER, è importante valutare lo spread bid‑ask e le commissioni di negoziazione, che in Italia si attestano mediamente tra lo 0,18 % e lo 0,19 % per operazione.
L'espansione di questi strumenti sta trasformando il modo in cui le aziende di Milano e il resto d'Italia accedono al capitale digitale. Gli operatori del settore finanziario notano un crescente interesse da parte di imprese che vogliono diversificare i loro portafogli con asset legati all'AI, senza dover affrontare costi proibitivi. La combinazione di costi contenuti, regole di tutela europee e accessibilità online rende gli ETF AI una scelta strategica per le PMI e i grandi investitori.
Articolo del 21/02/2026
