Scopri perché gli ETF AI stanno rivoluzionando gli investimenti in Italia

L'approvazione da parte della SEC di nuovi prodotti finanziari basati sull'AI ha innescato una vera "corsa all'oro digitale". Anche se gli Stati Uniti mostrano le prime soluzioni completamente automatizzate, gli investitori italiani possono già sfruttare una gamma consolidata di ETF AI quotati a Milano, con esposizione a semiconduttori, Big Data e machine learning. Il futuro dell'investimento tematico è più vicino di quanto si pensi.

Il costo della tecnologia è misurato dal Total Expense Ratio (TER), l'indicatore che aggrega le spese di gestione e operative. Nel segmento AI, la differenza di prezzo è evidente tra soluzioni passive e gestioni attive. I prodotti a basso costo dominano il panorama italiano, offrendo un accesso conveniente alle innovazioni più promettenti.


Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data e Amundi MSCI Robotics & AI rappresentano le proposte più economiche, entrambe con un TER dello 0,35 %. A un passo sopra troviamo WisdomTree Artificial Intelligence (0,40 %) e L&G Artificial Intelligence (0,49 %), che combinano performance solide con costi contenuti. L'ultima novità è iShares AI Innovation Active UCITS ETF, lanciato a febbraio 2025, che punta a superare i limiti dei fondi indice grazie a una gestione attiva guidata da esperti BlackRock, ma con commissioni leggermente più alte.

- XAIX Xtrackers 0,35 % replica fisica - focus su Big Data & AI;

- GOAI Amundi 0,35 % ESG screened - robotica & AI;

- WTAI WisdomTree 0,40 % expertise di settore - AI pura;

- AIAI L&G 0,49 % indice globale - robotica & AI;

- IART iShares variabile gestione attiva - novità 2025.

Tutti questi ETF AI rispettano la normativa europea UCITS, garanzia di protezione per il risparmiatore retail.


Sono acquistabili tramite i principali broker italiani, tra cui Fineco, Directa e DEGIRO, o direttamente sul mercato ETFplus di Borsa Italiana. Oltre al TER, è importante valutare lo spread bid‑ask e le commissioni di negoziazione, che in Italia si attestano mediamente tra lo 0,18 % e lo 0,19 % per operazione.

L'espansione di questi strumenti sta trasformando il modo in cui le aziende di Milano e il resto d'Italia accedono al capitale digitale. Gli operatori del settore finanziario notano un crescente interesse da parte di imprese che vogliono diversificare i loro portafogli con asset legati all'AI, senza dover affrontare costi proibitivi. La combinazione di costi contenuti, regole di tutela europee e accessibilità online rende gli ETF AI una scelta strategica per le PMI e i grandi investitori.


Scopri perché gli ETF AI stanno rivoluzionando gli investimenti in Italia
Articolo del 21/02/2026

