La decisione della Corte Suprema scuote Wall Street e premia i giganti dell'eCommerce

Donald Trump ha definito la sentenza una vergogna, annunciando prontamente l'intenzione di introdurre una nuova tariffa globale del 10% per un periodo di 150 giorni. Questa contromossa si basa sulla sezione 122 del Trade Act del 1974, ma il mercato ha accolto la notizia con sollievo: la nuova percentuale è risultata meno punitiva rispetto ai timori iniziali.

I riflessi sulle grandi aziende tecnologiche e sul settore eCommerce sono stati immediati e vigorosi. Le società che gestiscono flussi massicci di merci e dati hanno visto le proprie quotazioni salire rapidamente. Si è conclusa così una fase di attesa snervante per molte imprese che operano negli investimenti B2B su scala globale. Ecco i dati principali della sessione:

- Nasdaq Composite: guadagno dello 0,90% a 22.886,07 punti;

- S&P 500: crescita dello 0,69% a 6.909,51 punti;

- Dow Jones Industrial Average: incremento dello 0,47% a 49.625,97 punti;

- Alphabet: balzo del 3,7%;

- Amazon: aumento del 2,6%.

Non sono stati solo i giganti del tech a festeggiare il verdetto. Anche il mondo del commercio al dettaglio e dei beni di consumo ha tirato un sospiro di sollievo dopo mesi di pressione sui margini. Aziende come Hasbro, Wayfair, Williams-Sonoma e RH hanno registrato rialzi compresi tra lo 0,5% e il 2,3%. Il peso economico di questa sentenza è enorme: secondo le analisi del Penn-Wharton Budget Model, esiste il rischio concreto che il governo debba rimborsare oltre 175 miliardi di dollari di dazi già riscossi. Le migliaia di cause legali intentate dalle imprese globali potrebbero ora trovare una risoluzione favorevole, restituendo liquidità preziosa al sistema produttivo. Nondimeno, la cautela resta d'obbligo. La volatilità rimane un fattore determinante per chi gestisce portafogli azionari, specialmente in un contesto dove la politica doganale può cambiare con un ordine esecutivo.

Il panorama macroeconomico degli Stati Uniti mostra però segnali contrastanti che richiedono attenzione.



Se da un lato i mercati celebrano la sentenza, dall'altro i dati sulla crescita rivelano un rallentamento nel quarto trimestre. A questo si aggiunge un'inflazione che ha mostrato segni di risveglio nel mese di dicembre. Gli operatori vedono ora una probabilità di poco superiore al 50% che la Fed decida di tagliare i tassi di interesse entro l'incontro di giugno. La sinfonia dei mercati è complessa: i tassi alti frenano l'espansione, ma la forza di alcuni settori specifici compensa la frenata generale. Nove degli undici comparti dello S&P 500 hanno chiuso in rialzo, con i servizi di comunicazione che hanno guidato la carica grazie a una progressione del 2,65%.

La prossima settimana l'attenzione si sposterà su un altro pilastro della crescita attuale: l'intelligenza artificiale. I risultati trimestrali di Nvidia saranno determinanti per capire se il rally legato alla AI abbia ancora benzina. Molte aziende di software e logistica temono che gli strumenti di AI in rapida evoluzione possano stravolgere i modelli di business esistenti, aumentando la competizione in modo imprevedibile.



Un esempio di questa tensione è rappresentato da Akamai Technologies, che è crollata del 14% a causa di previsioni sull'utile inferiori alle attese. Nonostante queste turbolenze settoriali, il listino S&P 500 ha accumulato un guadagno dell'1,08% su base settimanale. La resilienza di Wall Street emerge con chiarezza: la capacità del sistema finanziario di assorbire shock politici e giuridici rimane uno dei tratti distintivi dell'economia americana moderna.

In un mercato che ha visto gli avanzamenti superare i cali con un rapporto di due a uno, il volume degli scambi è rimasto leggermente sotto la media recente. Si sono contati 18,3 miliardi di azioni scambiate contro una media ordinaria di circa 20 miliardi. Questo dato suggerisce che molti investitori istituzionali stiano ancora calibrando le posizioni in attesa di ulteriori sviluppi legislativi. La decisione della Corte Suprema ha rimosso un ostacolo, ma la strada del commercio globale resta disseminata di variabili politiche. Wall Street ha dimostrato di saper guardare oltre i conflitti istituzionali, concentrandosi sulla solidità dei bilanci delle grandi Big Tech.



Oggi è stata rimossa una parte dell'incertezza e siamo passati alla fase successiva. Con questa prospettiva, gli investitori si preparano ad affrontare le nuove sfide doganali proposte dalla presidenza, consapevoli che il quadro legale superiore ha ristabilito alcuni confini invalicabili per il potere esecutivo.

Articolo del 21/02/2026



