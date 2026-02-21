Btp valore 2026: perché l’emissione può attrarre i piccoli investitori

Il nuovo Btp Valore 2026 sarà collocato dal lunedì 2 al venerdì 6 marzo, con chiusura alle ore 13 dell’ultimo giorno, salvo esaurimento anticipato. L’offerta nasce nell’ambito della strategia avviata nel 2023 per ampliare la gamma di titoli dedicati al risparmio retail. In sei emissioni, il Btp Valore e il Btp Più hanno consentito allo Stato di raccogliere oltre 96 miliardi di euro.

Durata e meccanismo Il titolo avrà una scadenza di sei anni e distribuirà cedole trimestrali con struttura “step‑up” articolata in tre bienni (2 + 2 + 2). Gli interessi aumenteranno tre volte, con il primo incremento già al termine dei primi due anni, ritmo più serrato rispetto alle versioni precedenti.


Vantaggi fiscali - premio fedeltà dello 0,8 % sul capitale nominale per chi mantiene il titolo fino alla scadenza, più generoso della media storica;

- investimento minimo di 1 000 euro, senza limiti massimi di sottoscrizione;

- assenza di commissioni e tassazione agevolata al 12,5 %;

- esenzione dall’imposta di successione e esclusione dal calcolo dell’Isee per importi fino a 50 mila euro in titoli di Stato.

Modalità di acquisto Il collocamento avverrà sul mercato MOT di Borsa Italiana, gestito da Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM, supportati da Mps e Iccrea. Gli investitori privati potranno acquistare il titolo tramite home banking abilitato al trading o recandosi direttamente in filiale o ufficio postale.

A chi è destinato Il “Btp Valore 2026” è ideale per i piccoli risparmiatori con profilo prudente e orizzonte di medio periodo. La combinazione di durata di sei anni, cedole crescenti e premio fedeltà favorisce chi cerca entrate periodiche stabili senza esporsi alle fluttuazioni di mercato.


In un contesto in cui i conti deposito riducono i tassi e la curva dei rendimenti italiana resta inclinata, bloccare un rendimento ora può rappresentare una scelta difensiva, soprattutto se il costo del denaro dovesse diminuire.

Prospettive di rendimento I tassi minimi garantiti per i tre bienni saranno comunicati il 27 febbraio. Le stime attuali, basate sui rendimenti dei Btp a sei anni e sul consueto “premio” del Btp Valore, collocano il rendimento complessivo intorno al 3,1‑3,15 %, con cedola finale prossima al 4 %. Queste proiezioni si basano sul mercato odierno, che può variare nelle prossime settimane. Una volta fissati, i tassi minimi non potranno essere ridotti, ma solo confermati o migliorati al momento dell’emissione.

Contesto di mercato Secondo Gian Marco Salcioli, strategist di Assiom Forex, “non ci sono certezze sull’andamento dei tassi. Al momento, l’ipotesi dominante è che la Banca centrale europea mantenga stabile il costo del denaro nei prossimi 12 mesi.” Egli osserva inoltre che la percezione del premio per il rischio sovrano è più prudente rispetto al passato, soprattutto per Paesi come Giappone e USA, mentre l’Italia resta in una posizione più favorevole.



