Unicredit anticipa l'assemblea per l'offerta su Banco Bpm





Unicredit ha deciso di accelerare i tempi per l'operazione su Banco Bpm. Il consiglio di amministrazione ha infatti convocato l'assemblea dei soci con due settimane di anticipo rispetto alla data prevista.

L'incontro, inizialmente fissato per il 10 aprile 2025, si terrà invece il 27 marzo a Milano. La decisione, come comunicato da Unicredit, fa riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (OPS) avente come oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm. Ma cosa significa questa accelerazione? L'assemblea sarà chiamata a deliberare, in sede straordinaria, sulla proposta di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche in più tranche, entro il 31 dicembre 2025.