Renault sorprende il mercato: utili in crescita e sguardo all'elettrico

Un elemento di attenzione rimane la partecipazione in Nissan: Renault detiene il 35% delle quote, una posizione che incide sull'alleanza e sulle valutazioni finanziarie del gruppo. La transizione verso l'elettrico si conferma una priorità strategica, sebbene complessa. Mentre l'impegno nei veicoli elettrici inizia a dare i primi risultati, la casa francese si mostra cauta riguardo all'acquisto di "diritti di inquinare" da altri produttori, una pratica diffusa ma non ancora adottata da Renault. "Non abbiamo intenzione di giocare a questo gioco, per il momento", ha affermato de Meo, sottolineando la necessità di un approccio equilibrato in un mercato in cui i consumatori sono ancora indecisi sul passaggio all'elettrico puro. L'amministratore delegato si è inoltre impegnato a Bruxelles per chiedere all'Unione Europea di non penalizzare eccessivamente le case automobilistiche durante questa fase di transizione, un tema cruciale per le strategie future del gruppo.

In sintesi, Renault ha dimostrato una forte capacità di adattamento e crescita in un contesto di mercato impegnativo, con una chiara visione orientata all'elettrificazione, pur mantenendo un approccio prudente e strategico.