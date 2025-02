Poste Italiane: ricavi 2024 a livelli record (12,6 miliardi) e +5,0% su base annua

Solida performance nella corrispondenza, grazie a un business mix favorevole e alle azioni di repricing. Confermata la leadership nel settore pacchi in tutti i segmenti di clientela.



Ricavi dei servizi finanziari in crescita del 5,6% su base annua, a € 5,5 miliardi, trainati da solidi ricavi dal portafoglio investimenti e da commissioni record nella distribuzione di prodotti di finanziamento



Raggiunta la soglia di € 1 miliardo di premi lordi nel 2024 nel business della protezione, e raccolta netta positiva nel Comparto vita in un contesto di mercato sfidante, con ricavi in crescita del 4,7% su base annua a € 1,6 miliardi.



Solida performance nei servizi Postepay, con ricavi in crescita nel 2024 del 9,5%, che si attestano a € 1,6 miliardi, e risultato Operativo (ebit) che aumenta del 20,3% su base annua a € 0,5 miliardi, sostenuto dalla crescita del transato e dai risultati del business energia in anticipo rispetto alle previsioni di piano 1 rettificato escludendo la stima del contributo al fondo di garanzia assicurativo dei rami vita (€ 74 milioni per il 2024 e 2025), costi e proventi di natura Straordinaria (quota di oneri di natura straordinaria derivanti dagli esiti dell'analisi volontaria di rischio sui crediti d'imposta, svolta nel corso dell'esercizio 2024, pari a € 341 milioni nel 2024).





Proposta di dividendo per azione (dps) per l'intero esercizio 2024 pari a € 1,08, in crescita del 35% rispetto all'esercizio 2023, per una distribuzione totale di € 1,4 miliardi sugli utili del 2024, in linea con la politica dei dividendi rivista al rialzo e basata su un pay-out ratio del 70%



Traiettoria di crescita confermata per il 2025, con una Guidance del risultato operativo (ebit) adjusted 1 pari a € 3,1 miliardi e dell'utile netto pari a € 2,1 miliardi. Politica dei dividendi rivista ulteriormente al rialzo, grazie alla solida visibilità sui flussi di cassa e all'ottimizzazione del capitale di gruppo: pay-out ratio strutturalmente incrementato da ≥ 65% al 70%, con dividendi cumulati nel periodo 2024-2028 pari a circa € 7,5 miliardi.



Secondo Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, "A marzo del 2024, durante il nostro Investor Day, abbiamo condiviso con entusiasmo la nostra visione e oggi, a distanza di un anno dall'avvio del nostro Piano Strategico, abbiamo superato gli obiettivi finanziari, registrando una solida performance su tutta la nostra piattaforma e realizzando con successo le nostre priorità strategiche.



Nell'era digitale, Poste Italiane rimane una delle istituzioni più affidabili in Italia, con una presenza fisica capillare in ogni comunità e la più grande piattaforma digitale del Paese.



Il 2024 è stato un anno da record. Abbiamo conseguito ricavi record pari a € 12,6 miliardi, Risultato operativo (EBIT) Adjusted record di € 2,96 miliardi, quasi tre volte il livello del 2017, e utile netto pari a € 2,01 miliardi, con due anni di anticipo rispetto agli obiettivi del Piano e perfettamente in linea con la nostra guidance aggiornata. Tutte e quattro le nostre business unit hanno registrato una solida crescita dei ricavi, confermando ulteriormente la solidità del nostro modello di business altamente diversificato. Obiettivi finanziari a parte, che risultano in anticipo rispetto alle previsioni, tutte le iniziative chiave del piano industriale risultano perfettamente avviate.







Poste Italiane continua a rappresentare un pilastro strategico per l'Italia e a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale del Paese. Siamo estremamente fieri del Progetto Polis, che rafforza il nostro ruolo di partner di fiducia per le comunità, contribuisce a colmare il divario digitale e favorisce una maggiore coesione sociale. La nostra trasformazione sta producendo risultati tangibili. Negli ultimi sette anni, abbiamo più che compensato i minori ricavi derivanti da settori in declino strutturale, come la corrispondenza e i bollettini di pagamento, generando € 2 miliardi di ricavi aggiuntivi da business in forte crescita come pacchi e pagamenti digitali, oltre a ricavi significativamente più elevati dal portafoglio investimenti e alla solidità del comparto assicurativo.



Rimaniamo focalizzati sulla crescita sostenibile dei ricavi e della redditività, con una guidance per il 2025 che prevede un Risultato operativo (EBIT) Adjusted di € 3,1 miliardi e un utile netto di € 2,1 miliardi.



Inoltre, grazie a una chiara visibilità sui flussi di cassa e a un'efficace ottimizzazione del capitale di Gruppo, ci impegniamo a rivedere al rialzo la politica dei dividendi, con un pay-out ratio strutturalmente incrementato al 70% in arco piano, che si traduce in oltre € 7,5 miliardi di dividendi cumulati nel periodo 2024-2028, rispetto all'obiettivo originario di € 6,5 miliardi.



Proporremo un dividendo per azione per l'intero esercizio 2024 pari a € 1,08, in crescita del 35% su base annua, per un totale di € 1,4 miliardi di dividendi distribuiti sull'utile netto dell'esercizio 2024. Il saldo sarà distribuito nel mese di giugno di quest'anno. Desidero ricordare che a marzo dello scorso anno avevamo fissato un target di dividendo per azione pari ad € 1 nel 2026, pertanto oggi possiamo dire di aver superato il nostro obiettivo con due anni di anticipo.



Il 2024 segna l'ottavo anno consecutivo di crescita del dividendo annuale, con un totale di dividendi distribuiti dal 2016 pari a € 7 miliardi.



Guardando al futuro, la nostra fiducia in Poste Italiane rimane salda. La nostra capacità di generare crescita sostenibile e resiliente, in qualsiasi contesto, conferma la solidità del nostro modello di business e della nostra visione di lungo periodo. Mentre proseguiamo in questo percorso, rimaniamo impegnati nella creazione di valore per tutti i nostri stakeholder: gli azionisti, i clienti, i dipendenti e le comunità che serviamo.