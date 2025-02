Mercati europei incerti, Milano in rialzo grazie a Campari e Poste Italiane

Nel frattempo, lo *spread* Btp-Bund ha registrato un lieve aumento. Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta sui massimi da tre mesi, sostenute dall'ottimismo nel settore tecnologico dopo i risultati del gigante cinese Alibaba. A Tokyo, le azioni di Nissan sono balzate del 10% in seguito a indiscrezioni riportate dal Financial Times su un possibile investimento di Tesla nella società giapponese. L'oro si mantiene sui massimi, preparandosi a chiudere l'ottava settimana consecutiva in rialzo, spinto dalle tensioni geopolitiche. Tuttavia, le consegne immediate hanno subito una leggera flessione. Piazza Affari ha concluso l'ultima seduta della settimana in territorio positivo, segnando la quarta chiusura consecutiva in rialzo, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,45% a 38.

421 punti. Campari si è distinta con un aumento del 6,26%, a seguito di notizie riguardanti una ristrutturazione organizzativa volta a garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo termine. Tra i titoli industriali, si segnalano i rialzi di Leonardo (+1,01%), dopo che gli analisti hanno alzato il *target price* a 37 euro, Stm (+1,4%) e Stellantis (+1,15%). In evidenza anche il settore del lusso, con Moncler (+2,26%) e Cucinelli (+1,44%). Poste Italiane ha registrato un aumento del 2,64% a 14,94 euro per azione, in seguito alla presentazione dei risultati finanziari. La società ha chiuso il 2024 con ricavi in crescita del 5% su base annua, raggiungendo i 12,6 miliardi di euro, e un utile netto record di 2,01 miliardi di euro (+4,1%). Il comparto bancario ha mostrato andamenti contrastanti, con Unicredit in calo dello 0,01%, Intesa Sanpaolo in crescita dello 0,7%, Monte dei Paschi di Siena (MPS) in aumento del 2,16%, Banco Bpm in rialzo dello 0,66%, Mediobanca in calo dello 0,06%, Bper Banca in crescita dello 0,06% e Popolare di Sondrio in aumento dello 0,6%.

Al di fuori del listino principale, si sono distinte Mfe A (+2,83%) e Mfe B (+4,35%), a seguito di speculazioni su una possibile offerta per Prosieben dopo le elezioni in Germania. Nel dettaglio, tra i titoli migliori e peggiori si sono segnalati: 1. Campari (+6,26%) 2. Mfe B (+4,35%) 3. Poste Italiane (+2,64%) 4. Moncler (+2,26%) 5. MPS (+2,16%) In coda troviamo: * Buzzi Unicem (-1,14%) * Recordati (-1,09%) * Eni (-0,84%) Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si è attestato a 109,3 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,2 punti al 3,55% e quello tedesco in ribasso di 7,2 punti al 2,45%. La seduta odierna ha visto dunque una Piazza Affari tonica, sospinta dai risultati positivi di alcune aziende chiave.