L'orizzonte economico di oggi: Pmi, elezioni in germania e fiducia dei consumatori nel regno unito

Si prevede che i Pmi dell'eurozona indichino un'ulteriore espansione della crescita, sostenuta dalla ripresa dei servizi e da un rallentamento della prolungata contrazione del settore manifatturiero. Negli USA, l'attenzione sarà focalizzata sulla tenuta della recente ripresa del settore manifatturiero. Il Regno Unito pubblicherà anche i dati sulle vendite al dettaglio di gennaio, con i mercati che scommettono su un aumento della spesa dei consumatori dopo l'inattesa flessione di dicembre. Un sondaggio ha rivelato un leggero miglioramento dell'ottimismo dei consumatori britannici, grazie al recente taglio dei tassi di interesse da parte della Bank of England, che ha portato a un miglioramento delle aspettative finanziarie delle famiglie. A febbraio, la Bank of England ha ridotto il tasso di riferimento di 0,25 punti percentuali.

Le elezioni tedesche potrebbero portare a un governo di coalizione guidato dai conservatori, chiamato ad affrontare le urgenti riforme per rilanciare l'economia stagnante e a contrastare le spinte populiste. Secondo i sondaggi, il blocco conservatore CDU/CSU guidato da Friedrich Merz è dato per vincente, ma avrà bisogno di uno o due partner per governare. Prima del fine settimana, l'euro si attestava stabile a 1,0501 dollari, sostenuto da un dollaro più debole, in procinto di registrare la terza perdita settimanale consecutiva. In Asia, l'indice MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha raggiunto un massimo di tre mesi, trainato dall'aumento dei titoli cinesi, alimentato dall'entusiasmo per le società tecnologiche e di intelligenza artificiale (AI).

L'indice Hang Seng di Hong Kong è salito ai massimi da tre anni e l'indice Hang Seng Tech è in crescita di quasi il 30% dall'inizio dell'anno, rispetto al rialzo del 4% dell'S&P 500. Le banche d'investimento si sono mostrate più ottimiste sull'opportunità di investire in Cina, segnando un cambiamento di mentalità dopo anni di pessimismo. Gli investitori monitoreranno attentamente diversi sviluppi chiave che potrebbero influenzare i mercati: le letture preliminari di febbraio dei Pmi per l'eurozona, il Regno Unito e gli USA; i dati sulle vendite al dettaglio di gennaio nel Regno Unito; gli interventi del vicepresidente della Federal Reserve, Philip Jefferson, e del membro del consiglio della Banca Centrale Europea, Philip Lane.



L'attenzione sarà rivolta soprattutto alla capacità dei dati di riflettere i cambiamenti in atto nell'economia globale e le strategie delle banche centrali per affrontare le sfide economiche attuali.

Clicca per ingrandire l'immagine