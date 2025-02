L'attività del settore privato australiano accelera: cosa rivela l'indice PMI di febbraio

Vediamo nel dettaglio i risultati chiave di febbraio:

* Flash Australia PMI Composite Output Index: 51.2 (Gen: 51.1). Massimo degli ultimi 6 mesi.

* Flash Australia Services PMI Business Activity Index: 51.4 (Gen: 51.2). Massimo degli ultimi 6 mesi.

* Flash Australia Manufacturing Output Index: 50.1 (Gen: 50.5). Minimo degli ultimi 2 mesi.

* Flash Australia Manufacturing PMI: 50.6 (Gen: 50.2). Massimo degli ultimi 27 mesi. L'incremento dell'attività è stato sostenuto da un aumento dei nuovi affari, che hanno visto il tasso di crescita più rapido degli ultimi quattro mesi.

In particolare, il settore dei servizi ha registrato un notevole afflusso di nuovi ordini, mentre il settore manifatturiero ha visto la prima espansione dal novembre 2022. Secondo i partecipanti al sondaggio, l'ampliamento della base clienti e le efficaci strategie di sviluppo commerciale hanno contribuito all'aumento degli ordini di beni.

"I dati Flash PMI di S&P Global per l'Australia di febbraio hanno evidenziato ulteriori miglioramenti nelle condizioni commerciali del settore privato," ha affermato Jingyi Pan, Economics Associate Director presso S&P Global Market Intelligence. Tuttavia, non mancano le ombre. I nuovi ordini di esportazione sono diminuiti per il sesto mese consecutivo, riflettendo una domanda esterna ancora debole. L'aumento degli ordini di esportazione nel settore dei servizi non è stato sufficiente a compensare il calo degli ordini di beni. Sul fronte occupazionale, il settore privato australiano ha visto un aumento dei livelli di personale per il secondo mese consecutivo, con un tasso di crescita in accelerazione. La creazione di posti di lavoro si è concentrata principalmente nel settore dei servizi, mentre il settore manifatturiero ha registrato un calo degli organici. Il sentiment delle imprese, sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi, si è deteriorato a febbraio, raggiungendo il livello più basso degli ultimi quattro mesi.

Le preoccupazioni riguardano l'impatto dei tassi di interesse elevati e le incertezze sull'economia globale. Per quanto riguarda i prezzi, l'inflazione dei costi di input è aumentata per il terzo mese consecutivo, raggiungendo il tasso più alto da settembre. Le aziende hanno segnalato aumenti dei costi per materiali, energia, finanziamenti e salari. Di conseguenza, le imprese australiane hanno continuato a trasferire i costi ai clienti, portando a un ulteriore aumento dei prezzi di vendita medi. Nonostante ciò, il tasso di inflazione è rallentato, poiché le aziende si sono mostrate riluttanti a trasferire completamente gli aumenti dei costi a causa dell'aumento della concorrenza. "Questo senso di cautela era anche prevalente nella riluttanza delle aziende a trasferire completamente gli aumenti dei costi, portando a una minore inflazione dei prezzi di vendita a febbraio," ha aggiunto Pan.