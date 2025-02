Inflazione in rialzo: cosa significa l'aumento dei prezzi a gennaio 2025

Ma quali sono i fattori che hanno contribuito a questa accelerazione? Principalmente, l'aumento dei prezzi dei beni energetici regolamentati, passati da un +12,7% a un +27,5%, ha avuto un impatto significativo. Anche l'attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -3,0%) e la lieve accelerazione dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,1% a +3,3%) hanno contribuito a questa dinamica. Nonostante questi aumenti, è importante notare che la cosiddetta inflazione di fondo, ovvero quella depurata dagli energetici e dagli alimentari freschi, è rimasta stabile a +1,8%. Questo indica che l'aumento generalizzato dei prezzi è in parte contenuto da dinamiche specifiche del settore energetico e alimentare. Analizzando più nel dettaglio, si osserva che i prezzi dei beni hanno mostrato un'accelerazione, passando da +0,2% a +0,7%, mentre i prezzi dei servizi sono rimasti stabili a +2,6%.

Questo ha portato a una riduzione del differenziale inflazionistico tra servizi e beni, che si è attestato a +1,9 punti percentuali, rispetto al +2,4 di dicembre 2024. Per quanto riguarda i beni di consumo più comuni, il tasso di variazione dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona è rimasto stabile a +1,7%, mentre quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto è aumentato, passando da +1,7% a +2,0%. Questo suggerisce che, sebbene la spesa quotidiana non abbia subito impatti drammatici, si registra comunque un lieve aumento dei costi per le famiglie. L'aumento congiunturale dell'indice generale è stato influenzato soprattutto dall'andamento dei prezzi degli energetici regolamentati (+14,2%) e non regolamentati (+2,7%), degli alimentari (sia lavorati che non lavorati, entrambi a +0,9%), dei beni durevoli (+0,6%) e dei servizi relativi all'abitazione, ricreativi, culturali e vari (+0,4% per tutti e tre).

Un elemento di parziale contenimento è stato la diminuzione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-2,3%). Un dato interessante è l'inflazione acquisita per il 2025, pari a +0,9% per l'indice generale e a +0,5% per la componente di fondo. Questo rappresenta una sorta di "eredità" dell'inflazione del 2024, che si proietta sull'anno in corso. Infine, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), che serve per confrontare l'inflazione a livello europeo, ha registrato una diminuzione dello 0,8% su base mensile, a causa dell'avvio dei saldi invernali (non considerati per l'indice NIC), e un aumento dell'1,7% su base annua, in accelerazione rispetto al +1,4% di dicembre 2024. In sintesi, l'aumento dell'inflazione a gennaio 2025 è un segnale che richiede attenzione, soprattutto per le famiglie e le imprese. L'impennata dei costi energetici ha un impatto significativo sull'indice generale, ma è importante monitorare anche l'andamento dei prezzi dei beni di consumo e dei servizi, per valutare se si tratta di una tendenza temporanea o di un aumento più strutturale.