Eurozona, Pmi composito febbraio 2025: economia ancora stagnante, ma l'inflazione preoccupa

Allo stesso tempo, l'inflazione dei costi ha subito un'accelerazione, raggiungendo il valore più alto in quasi due anni, il che si traduce in un aumento dei prezzi di vendita. Dal settore manifatturiero emergono timidi segnali di ripresa, mentre il terziario mostra un calo, pur rimanendo sopra la soglia dei 50 punti. La Francia registra un rallentamento, mentre la Germania spera in una maggiore stabilità dopo le elezioni. Il Pmi manifatturiero ha raggiunto il picco di nove mesi, attestandosi a 47,3, in crescita rispetto al 46,6 di gennaio. Sebbene valori inferiori a 50 indichino una contrazione, questo recupero potrebbe preludere a una ripresa. Va però sottolineato che la produzione manifatturiera è in calo da 23 mesi consecutivi. Il settore dei servizi, che finora ha sostenuto l'economia, ha subito un calo a febbraio, scendendo a 50,7 da 51,3 di gennaio, il valore più basso degli ultimi tre mesi.

La fiducia dei consumatori è in leggero aumento, ma rimane debole, influenzando negativamente i consumi delle famiglie. Nel contesto dell'Eurozona, si registrano notevoli differenze tra i Paesi membri. La Germania ha visto la produzione crescere per il secondo mese consecutivo, con un tasso di espansione che ha raggiunto il massimo degli ultimi nove mesi. Al contrario, la Francia ha subito una forte e rapida contrazione della produzione, mentre nel resto dell'area euro si è registrato un aumento significativo. "La Francia è la forza trainante del rallentamento dell'attività nel settore dei servizi", ha commentato Cyrus de la Rubia, chief economist presso Hamburg Commercial Bank, sottolineando che nel Paese transalpino "il calo dell'attività, in corso da settembre, ha subito un'accelerazione significativa". La BCE dovrà tener conto delle cattive notizie sul fronte dei prezzi e dell'inflazione.

Tra due settimane, la BCE si riunirà per decidere sui tassi di interesse, ma i dati Pmi indicano che il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto è in aumento, raggiungendo "il livello più rapido da aprile 2023 e superiore alla media di serie". Il terziario continua a guidare l'aumento complessivo dei costi, ma anche il manifatturiero ha registrato incrementi per il secondo mese consecutivo, con il ritmo più rapido degli ultimi sei mesi. Questi aumenti si riflettono inevitabilmente sui consumatori, con l'inflazione dei prezzi di vendita di febbraio che ha raggiunto il massimo degli ultimi dieci mesi, soprattutto in Germania. ING prevede che la BCE "continuerà per il momento ad abbassare i tassi", non aspettandosi "un innesco dell'inflazione di medio termine nell'attuale contesto di domanda debole".



De la Rubia ha evidenziato che i Pmi mostrano che l'inflazione dei servizi non è sotto controllo, "in parte a causa del fatto che i salari continuano ad essere superiori alla media". Ha poi aggiunto che il forte aumento dei prezzi di acquisto "dipende, tra l'altro, dal costo dell'energia", ricordando come Isabel Schnabel, membro del direttivo BCE, abbia "sottolineato la presenza di incertezza, raccomandando fortemente di considerare un blocco sui tassi di interesse nella prossima riunione che deciderà sui tassi guida".