Benessere olistico: priorità assoluta per l'83% dei lavoratori italiani per il Censis

Allo stesso modo, l'importanza del benessere sul luogo di lavoro è sentita da tutte le fasce d'età: 75% tra i 18 e i 34 anni, 85,7% tra i 35 e i 54 anni, e addirittura l'88,4% tra i lavoratori con più di 55 anni.

"L'anelito al benessere è di tutti e riguarda tutte le dimensioni: fisica, mentale, sociale ed economica", ha commentato Alberto Perfumo, amministratore delegato di Eudaimon, sottolineando come le aziende abbiano l'opportunità di diventare veri e propri "hub del benessere" per i propri dipendenti. Purtroppo, il rapporto evidenzia anche un lato oscuro: il 31,8% dei lavoratori dipendenti ha sperimentato sensazioni di esaurimento emotivo, distacco dal lavoro o altri sentimenti negativi, manifestazioni di burn-out.

Questa condizione colpisce in particolare i giovani (47,7%), ma interessa anche gli adulti (28,2%) e i lavoratori più anziani (23%).

Tra le sofferenze più comuni, il 73% dei lavoratori ha vissuto situazioni di stress o ansia legate al lavoro, il 76,8% ha difficoltà a conciliare vita privata e professionale, il 75,9% si sente sopraffatto dalle responsabilità quotidiane e il 73,9% percepisce una pressione eccessiva sul lavoro. Inoltre, il 67,3% si sente frustrato per la mancanza di supporto da parte del datore di lavoro e il 68,5% ritiene che l'azienda non promuova un ambiente di lavoro sano. A causa dello stress, il 65% dei lavoratori fatica a concentrarsi, e il 36,7% ha persino cercato aiuto psicologico o counseling. Un fenomeno preoccupante è la cosiddetta "sindrome da corridoio", che affligge circa tre milioni di lavoratori italiani: l'osmosi tra ansie e problemi lavorativi e personali. Il 25,7% dei dipendenti porta i problemi di casa al lavoro, con conseguenze negative sulla performance, mentre il 36,1% si porta i problemi lavorativi a casa, danneggiando le relazioni familiari e amicali.

Cosa desiderano, quindi, i lavoratori per migliorare il proprio benessere? Innanzitutto, supporto per attività di meditazione o yoga (63,5%) e aiuto per accedere a servizi di supporto psicologico. Per il 38,2%, la meditazione sarebbe un valido strumento per gestire lo stress.

Ma soprattutto, i lavoratori chiedono più tempo: l'89,4% vorrebbe più tempo per sé stessi e per le proprie passioni, l'86,2% per stare con amici e familiari, il 78,9% per fare attività fisica, il 73,9% per dedicarsi ad attività culturali e il 79% per riposarsi. Gli elementi che contribuiscono positivamente al benessere soggettivo sul lavoro sono un buon rapporto con superiori e colleghi (94,6%), la possibilità di operare con autonomia (93,1%), un buon equilibrio tra vita privata e lavoro (92,2%), la flessibilità degli orari (91,6%), il sentirsi valorizzati in azienda (87,6%) e la possibilità di lavorare in smart working (64,1%).



"La ricerca dimostra che ormai quando entrano in azienda le persone non rinunciano all’obiettivo del proprio benessere olistico, cioè psicofisico e sociale", ha spiegato Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. "Tuttavia, sono ancora molte le situazioni di stress legate al lavoro e in particolare la sindrome da corridoio, cioè l’osmosi di ansie e disagi tra lavoro e vita privata. Attrarre e trattenere lavoratori significa sempre più misurarsi con le loro nuove e inedite aspettative". In sintesi, i dati del rapporto Censis evidenziano come il benessere dei lavoratori sia diventato una priorità imprescindibile e come le aziende debbano impegnarsi a creare ambienti di lavoro più sani e supportivi per rispondere alle esigenze dei propri dipendenti.