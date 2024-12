Stipendi, perché al Nord si guadagna di più rispetto al Sud





Una ricerca della Cgia di Mestre evidenzia un divario salariale significativo tra i lavoratori del Nord e del Sud Italia. I dipendenti del settore privato nel Nord guadagnano in media circa 2.000 euro lordi al mese, mentre i loro colleghi nel Sud si fermano a circa 1.350 euro. Questa differenza si traduce in un guadagno annuo maggiore di circa 8.450 euro lordi per i lavoratori settentrionali, quasi il 50% in più.

Questo divario persiste nonostante l'abolizione delle "gabbie salariali" nel 1972. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), che miravano a uniformare i salari, non sono riusciti a colmare le differenze tra le regioni italiane, se non all'interno dei singoli settori.