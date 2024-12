Ponti e vacanze 2025: 32 di vacanza con solo 9 giorni di ferie!

Si prevede che oltre 12 milioni di italiani approfitteranno di questi ponti per trascorrere del tempo fuori casa, con una media di tre o quattro notti per vacanza. Questo si tradurrà in circa 45 milioni di pernottamenti e un giro d'affari stimato di 9 miliardi di euro, considerando non solo le spese per alloggio e ristorazione, ma anche per trasporti, attività esperienziali e culturali.

Il calendario del 2025 offre diverse occasioni per viaggiare. L'anno inizia con un weekend lungo grazie all'Epifania che cade di lunedì. Carnevale, con le sue feste e sfilate, sarà un'ulteriore occasione per concedersi una breve pausa, con le scuole chiuse per alcuni giorni. Poi, Pasqua e Pasquetta, che cadono rispettivamente il 20 e il 21 aprile, offriranno un'opportunità per un breve soggiorno fuori porta. Inoltre, il 25 aprile, che cade di venerdì, si combina perfettamente con le festività pasquali, creando un ponte ideale per una vacanza più lunga.

La festa dei lavoratori, il 1 maggio, cade di giovedì, consentendo di organizzare un break di quattro giorni prendendo solo un giorno di ferie. Similmente, la festa della Repubblica, il 2 giugno, che cade di lunedì, regala un altro fine settimana lungo. Per chi vuole organizzare una vacanza più estesa, Ferragosto, che cade di venerdì, offre un weekend di tre giorni senza bisogno di ferie.

Il primo novembre, giorno di Ognissanti, cadrà di sabato, e quindi non sfruttabile per un ponte. L'Immacolata, l'8 dicembre, che cade di lunedì, offrirà invece un'altra opportunità per un weekend lungo, ideale per visitare i mercatini natalizi o concedersi una fuga in montagna. Infine, le feste natalizie, con il 25 e il 26 dicembre che cadono rispettivamente di giovedì e venerdì, offriranno diverse opzioni di vacanza, con la possibilità di arrivare fino al 6 gennaio, Epifania, prendendo pochi giorni di ferie.

Quindi, con una buona pianificazione, il 2025 si prospetta un anno in cui sarà possibile godersi molte pause e viaggi senza sacrificare troppi giorni di lavoro. Questa combinazione di festività e ponti non solo fa bene al morale, ma anche all'economia, incentivando il turismo e le attività correlate.