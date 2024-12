Netflix compra i mondiali femminili di calcio 2027 e 2031 negli USA: cosa succederà in Europa?

Netflix ha fatto il suo ingresso nel mondo dello sport in diretta il mese scorso, con oltre 60 milioni di famiglie che hanno guardato l'incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul. Alcuni spettatori hanno segnalato problemi di streaming. Netflix trasmetterà anche due partite della NFL il giorno di Natale, parte di un accordo triennale annunciato a maggio.

I Mondiali sono tipicamente trasmessi su reti pubbliche gratuite per raggiungere un pubblico più ampio. L'ultima edizione femminile del 2023 ha generato per la FIFA meno del 10% rispetto ai Mondiali maschili del 2022. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aveva criticato pubblicamente le emittenti pubbliche per aver sottovalutato le offerte per trasmettere il torneo del 2023.

Secondo Infantino, l'accordo con Netflix lancia un segnale forte sul vero valore della Coppa del Mondo femminile e del calcio femminile a livello mondiale.

I diritti dei Mondiali rappresentano un altro passo importante nella spinta di Netflix verso la programmazione in diretta.

Si tratta di una strategia per vendere più pubblicità, una priorità per l'azienda da quando ha introdotto una versione a basso costo del suo servizio di streaming che include spot pubblicitari. La versione supportata dalla pubblicità è ora la parte in più rapida crescita del servizio di Netflix, anche se la maggior parte dei suoi 283 milioni di abbonati globali continua a pagare per opzioni più costose senza pubblicità.

Netflix prevede di spendere circa 17 miliardi di dollari in programmazione quest'anno. L'azienda ora sta allocando una parte significativa di quel denaro allo sport e agli eventi in diretta, una mossa che l'ha resa un concorrente formidabile per i media tradizionali che cercano gli stessi diritti.

La notizia arriva dopo la vendita dei diritti di trasmissione del mondiale per Club a Dazn, un cambio di rotta importante verso le piattaforme.

L'accordo con la Fifa permetterà a Netflix di produrre serie e documentari esclusivi per e post tornei, ma la Fifa ora ha degli argomenti diversi da proporre soprattutto ai Broadcaster europei, accusati da tempo di versare troppo poco per le esclusive.

Le piattaforme stanno alla finestra, il mondiale per club potrebbe essere un test importante sia per la Fifa sia per i broadcaster europei.