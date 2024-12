Manifattura italiana, ricavi e produzione continuano a calare anche a ottobre 2024

L'aumento è però un'eccezione in un contesto prevalentemente negativo. Il dato positivo su base annua risale infatti a marzo 2023. La situazione della produzione è persino peggiore, con 21 mesi consecutivi di calo.

Nei primi dieci mesi dell'anno, i ricavi della manifattura sono diminuiti del 4,3%. Questa flessione si riduce al 3% se si considera solo la variazione dei volumi, escludendo l'effetto dei prezzi. Oltre all'auto, altri settori hanno registrato cali, come i macchinari (-6%), i prodotti in metallo (-8%), la pelle (-10%), il tessile e la chimica (-6%).

L'aumento dei ricavi di ottobre, dopo cinque mesi di declino, è incoraggiante. Questo aumento segue una crescita delle esportazioni dell'1,6%, trainata dalla ripresa in Germania e Francia. La produzione, invece, non mostra segni di ripresa: è ferma rispetto al mese precedente e cala del 3,6% rispetto all'anno scorso.

L'industria italiana è in rallentamento da 689 giorni.

Questi dati negativi influenzano anche la fiducia delle imprese. L'indice di fiducia dei consumatori è leggermente calato, mentre quello delle imprese è aumentato, ma solo grazie al settore dei servizi. Il settore della manifattura e quello delle costruzioni hanno visto invece un calo. Le aspettative sulla produzione manifatturiera restano negative e i giudizi sugli ordini peggiorano.

Prometeia ha rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL italiano, portandole allo 0,5% per quest'anno e con previsioni simili per il prossimo. Questo rallentamento è causato dalla stagnazione degli investimenti, influenzata dall'incertezza geopolitica e dai tassi di interesse non ancora sufficientemente bassi. L'attesa del piano Transizione 5.0 ha avuto un impatto negativo, bloccando il mercato interno dei macchinari, con una caduta di oltre cinque miliardi nel corso del 2024.