Il freno della fed: una pausa sui tassi per l'inflazione e le incertezze politiche

Il Dow Jones Industrial Average ha mostrato una forte volatilità dopo la conferenza stampa di Powell.

C'è chi ha paragonato il mercato al protagonista del libro per bambini "Se dai un biscotto a un topolino", notando che gli investitori hanno poi ridotto ulteriormente le aspettative sui tagli dei tassi.

Gli investitori sono stati dubbiosi perché la FED ha riconosciuto che l'inflazione è stata più persistente del previsto, dopo dati più elevati a settembre e ottobre. "Ancora una volta, abbiamo avuto una proiezione di fine anno per l'inflazione, ma è andata un po' in frantumi man mano che ci avvicinavamo alla fine dell'anno," ha detto Powell ai giornalisti.

Questo ha portato grande attenzione sull'indice dei prezzi per consumi personali (PCE) di novembre, l'indicatore preferito dalla FED per l'inflazione.

Il dato di novembre è stato leggermente inferiore alle previsioni, con il PCE core in aumento del 2,8% su base annua, invariato rispetto a ottobre. La reazione è stata di sollievo, con un'impennata delle azioni.

Anche i commenti dei funzionari della FED hanno contribuito agli acquisti. Austan Goolsbee, presidente della FED di Chicago, ha dichiarato che l'inflazione è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 2% e che "nei prossimi 12-18 mesi i tassi possono ancora scendere di molto."

Nonostante una settimana negativa, il rally di venerdì ha visto il Dow Jones chiudere con un aumento di quasi 500 punti, l'S&P 500 è salito dell'1% e il Nasdaq dell'1,1%. I dati PCE, con servizi non abitativi più morbidi, servizi di mercato e servizi abitativi più freddi, oltre a beni leggermente negativi, sostengono la valutazione della FED secondo cui i mesi precedenti hanno scarso valore di segnale per il percorso futuro dell'inflazione.

Parlando di sorprese di Trump, Elon Musk, presidente di Tesla Inc., ha guidato lo sforzo per affossare una legge bipartisan volta a evitare la chiusura del governo. La corsa per trovare una misura temporanea prima della scadenza del finanziamento governativo, ha aggiunto incertezza ai mercati, già provati dall'ultima riunione del 2024 della FED.

Nel frattempo, i dati economici di novembre indicano una ripresa dell'inflazione nei beni e servizi core, escludendo abitazioni ed energia, legandola al miglioramento dell'occupazione nel settore privato. I salari reali sono in aumento, sostenendo la spesa discrezionale, mentre le famiglie hanno ancora risparmi, nonostante un tasso di risparmio inferiore.