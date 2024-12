Giovani italiani all’estero, come stanno e perché ci vanno

Al contrario, tra i giovani residenti nel Nord Italia, questa percentuale scende a meno di uno su quattro. Un altro dato interessante riguarda la convivenza: all'estero, solo uno su otto vive ancora con i genitori, mentre la maggior parte convive con altri studenti, colleghi o vive in autonomia. In Italia, invece, quasi il 50% dei giovani risiede ancora in famiglia. Ma cosa fanno concretamente questi giovani all'estero? Circa un quinto studia, mentre tre quarti lavorano. Solo il 3,5% risulta disoccupato. Tra chi lavora, oltre nove su dieci sono dipendenti, mentre una minoranza intraprende la via dell'autonomia o dell'imprenditoria. Un aspetto sorprendente è che quasi la metà dei lavoratori dipendenti svolge attività come “operaio specializzato e semi-specializzato, impiego senza qualifica, tecnico, impiegato qualificato nei servizi”, ossia in quei settori dove le aziende italiane faticano a trovare personale.

Questo studio della Fondazione Nord Est non solo mette in luce il successo dei giovani italiani all'estero, ma solleva anche interrogativi sulle dinamiche del mercato del lavoro in Italia e sulle opportunità che i giovani trovano o non trovano all'interno del paese.