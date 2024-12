Ecco chi scommette al ribasso sulla Borsa Italiana: doValue in cima alla lista

La scorsa settimana, la percentuale era inferiore, al 4,67%, indicando un aumento dell'interesse al ribasso su questo titolo. Al secondo posto si trova Saipem, con PNC al 4,56% del capitale. Questa posizione è rimasta invariata rispetto alla settimana precedente. Segue Cnh Industrial, con 3,26% del capitale e anche questa posizione è stabile. Le altre società nella top five sono Bio-On con il 2,59% (va specificato che è delistata) e Piaggio con il 2,22%, anche quest'ultima con una posizione invariata. Le PNC rappresentano la differenza tra le posizioni corte (vendite allo scoperto) e le posizioni lunghe (acquisti di azioni) in un determinato titolo. Queste includono tutte le operazioni, sia effettuate in Italia che all'estero, anche quelle fuori mercato. Consob pubblica i dati sulle PNC superiori allo 0,5% del capitale sociale di una società quotata.

Quando una PNC scende sotto questa soglia, viene pubblicata una sola ultima volta per fornire un'indicazione di mercato. L'andamento delle PNC è quindi un indicatore importante dell'umore degli investitori riguardo al futuro andamento di un titolo azionario.