Aziende Usa in difficoltà con la generazione Z, faticano a integrarli

Circa sei aziende su dieci hanno licenziato un neolaureato nel corso dell'ultimo anno, principalmente per mancanza di motivazione o iniziativa (50%), scarse capacità comunicative (39%) e scarsa professionalità (46%). Nove recruiter su dieci sostengono che i giovani, dopo la laurea, necessiterebbero di un corso specifico per migliorare il loro atteggiamento sul lavoro. La Gen Z quindi sembra deludere le aspettative e viene vista con una certa ostilità da parte di alcuni head hunter.

I baby boomer, nati tra il 1946 e il 1964, sono cresciuti in un contesto in cui il lavoro era centrale nella vita. I loro padri, dopo gli anni difficili del secolo scorso, cercavano di affermarsi. Erano tempi di ottimismo e crescita economica. Per "fare carriera" sembrava sufficiente impegnarsi. Il lavoro era una parte fondamentale della loro vita e le gerarchie erano molto importanti.

Nel corso degli anni, il mercato del lavoro e le aspettative delle persone sono cambiati.

Anche la Gen Z vuole realizzarsi, ma senza rinunciare al tempo libero, considerato un diritto fondamentale. Il lavoro spesso diventa uno strumento per ottenere le risorse necessarie a coltivare le proprie passioni. I giovani sono cresciuti in un'era dominata dalla tecnologia e dai social media, spesso contestano l'autorità e desiderano un ambiente di lavoro flessibile, inclusivo e ricco di benefit.