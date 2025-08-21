Wall Street, quinta caduta consecutiva: il discorso di Jerome Powell a Jackson Hole accende i riflettori



Questa reazione del mercato non è stata casuale. Gli investitori guardano con ansia a quanto Powell dirà a Jackson Hole, nel Wyoming, cercando indicazioni precise sul percorso futuro dei tassi di interesse. Un chiarimento su questo fronte potrebbe, infatti, offrire un certo sollievo alle persistenti preoccupazioni legate all'inflazione. Le aspettative sono elevate. Le previsioni sui future dei fondi federali suggeriscono una probabilità vicina al 74% che la banca centrale decida di tagliare i tassi già nel prossimo incontro di politica monetaria previsto per settembre, stando allo strumento FedWatch di CME. Comunque, il quadro interno della Federal Reserve non è unanimemente allineato. Le minute dell'incontro di luglio hanno rivelato che i responsabili della politica monetaria nutrono preoccupazioni sia per lo stato del mercato del lavoro che per l'andamento dell'inflazione, eppure la maggior parte ha concordato che fosse ancora troppo presto per procedere con un abbassamento dei tassi. Una nota di dissenso significativa è giunta dai governatori Christopher Waller e Michelle Bowman, che si sono opposti al mantenimento dei tassi invariati.



Questa è la prima volta dal 1993 che due membri del consiglio si discostano dalla posizione prevalente. Le valutazioni azionarie appaiono oggi piuttosto elevate, soprattutto in vista dell'appuntamento di Jackson Hole. Le aspettative del mercato, in particolare, sembrano essersi spinte molto in avanti, anticipando quasi con certezza un accenno di Powell a un taglio dei tassi a settembre. Ogni deviazione da questa attesa potrebbe spingere gli investitori a ridurre le proprie posizioni, una dinamica accentuata anche dal volume ridotto degli scambi tipico di agosto e da una generale reticenza al rischio in vista del fine settimana. Ad acuire il clima di tensione ha contribuito la performance di Walmart. Le azioni del colosso della distribuzione hanno subìto un calo di oltre il 4% dopo che l'azienda non è riuscita a soddisfare le previsioni di profitto trimestrale degli analisti, un evento che non si verificava dal maggio 2022. Nonostante ciò, va detto che le vendite del retailer hanno superato le stime, mostrando una certa resilienza operativa. Questa settimana, il mercato ha risentito fortemente di un'ondata di vendite nel settore tecnologico.



Molti investitori hanno deciso di incassare i profitti ottenuti da nomi di grande rilievo e crescita, tra cui Nvidia, Palantir e Meta Platforms. La settimana ha visto l'S&P 500 perdere l'1,2% finora, mentre il Nasdaq ha registrato una flessione del 2,4%. Il Dow Jones Industrial Average, composto da trenta titoli, si è diretto verso un calo approssimativo dello 0,4% nel medesimo periodo.